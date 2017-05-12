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10:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шпорт жестко раскритиковал «многозадачность» медиков и систему вакцинации детей

По мнению губернатора, текущая ситуация в медучреждениях вредит производительности и мешает исполнять президентские указы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 мая, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посчитал опасным стремление врачей в поликлиниках работать на несколько ставок. Кроме этого, глава региона призвал решить проблему с родителями, которым приходится уходить с работы, что сделать прививку ребенку, передает ИА AmurMedia.

Во время посещения городской поликлиники № 7 губернатор Вячеслав Шпорт подверг критике заявление главврача учреждения Елены Гандуровой о том, что врачи сами хотят работать одновременно на нескольких ставках.

— Эти же врачи потом говорят, что работают на две ставки и падают с ног. Все эти «хочу, не хочу» надо прекращать. Хотеть не вредно. Меня текущая ситуация не впечатляет, так как наблюдается явный перекос в этом плане, даже с учетом того, что бывают смежные специальности. Если человек идет к кардиологу, то он должен идти именно к кардиологу, — жестко заявил Вячеслав Шпорт.

По мнению главы региона, создавшаяся ситуация несет опасность и для пациентов.

— Давайте представим: врач режет тебя, и в то же время думает про эндоскоп и про кардиоприбор, который нужен больнице. И может ошибиться, резануть не туда или таблетку не ту дать. А потом начинаешь его к ответственности привлекать, а он говорит :"Да я тут на трех работах работаю. И получается, все не виноваты, — рассказал Вячеслав Шпорт.

Кроме того, «подработки» врачей мешают исполнению президентских указов о повышении зарплаты бюджетникам.

— Когда мы начинаем поднимать вопрос о зарплате, и наводим справки, кто сколько получает, сразу начинаются разговоры в духе «у меня две ставки, а у меня полторы». Идите на одну ставку, чтобы мы увидели, какая у вас зарплата и поняли, как с этим работать, — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Также губернатор призвал выстроить систему, в которой людям не придется уходить с работы, чтобы сделать ребенку всего лишь одну прививку.

— Я сам сегодня увидел такой пример. Молодому отцу пришлось пойти с ребенком в поликлинику, пропустить рабочий день. Он не сделал, скорее всего, свое задание и не дополучит денег, а значит, меньше налогов пойдет в бюджет. И таких людей тысячи по городу. Я сам все это проходил, просиживал в очередях. И ничего не изменилось. Нужно как-то внести коррективы, хотя бы для тех, кому нужны профилактические прививки, — заключил Вячеслав Шпорт.

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