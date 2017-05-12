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10:16 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ прокомментировало сближение российского Су-30 с самолетом США

В ведомстве заявили, что после идентификации самолета-разведчика российский пилот выполнил маневр приветствия, и «Посейдон» улетел от границы с РФ.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Российский истребитель Су-30, который был поднят для сопровождения американского самолета-разведчика над Черным морем, приближался к нему только на безопасную дистанцию, заявили в пятницу в министерстве обороны России.

После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р8А “Посейдон”. Российский истребитель выполнил маневр приветствия американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией.
Минобороны РФ
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По данным Минобороны России, инцидент произошел 9 мая около 12:00 по московскому времени. Российские военные сообщили, что средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря тогда обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель. «Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Южного военного округа», — сказали российские военные.

В Минобороны РФ сообщили, что после выполнения задания российский истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром.

Ранее в пятницу телеканал NBC, ссылаясь на ВВС США, сообщил, что российский истребитель Су-27 в международном воздушном пространстве над Черным морем 9 мая сблизился на расстояние до семи метров с американским самолетом-разведчиком «Посейдон».

Как отметил телеканал, по оценке американского пилота, управлявшего «Посейдоном», действия экипажей обоих самолетов были профессиональными и не представляли взаимной угрозы.

Комментарии
5
Ъ
В пучине ему и место =)
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до 22 мая 2017 г.
у кого то День Победы был.,у кого то памперсы промокли.
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Андрей Гончаров
Американцы не отличают Су - 27 от Су - 30? Методички им в руки.
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