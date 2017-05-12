Минобороны РФ прокомментировало сближение российского Су-30 с самолетом США

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Российский истребитель Су-30, который был поднят для сопровождения американского самолета-разведчика над Черным морем, приближался к нему только на безопасную дистанцию, заявили в пятницу в министерстве обороны России.

После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р8А “Посейдон”. Российский истребитель выполнил маневр приветствия американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией.

По данным Минобороны России, инцидент произошел 9 мая около 12:00 по московскому времени. Российские военные сообщили, что средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря тогда обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель. «Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Южного военного округа», — сказали российские военные.

В Минобороны РФ сообщили, что после выполнения задания российский истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром.

Ранее в пятницу телеканал NBC, ссылаясь на ВВС США, сообщил, что российский истребитель Су-27 в международном воздушном пространстве над Черным морем 9 мая сблизился на расстояние до семи метров с американским самолетом-разведчиком «Посейдон».

Как отметил телеканал, по оценке американского пилота, управлявшего «Посейдоном», действия экипажей обоих самолетов были профессиональными и не представляли взаимной угрозы.