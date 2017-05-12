Минфин РФ утвердил Елену Чугарину министром финансов края

Ее утверждение состоялось в конце апреля, сообщил «Ъ» источник в кабмине. Следующим этапом ее согласования должно стать утверждение на должности депутатами заксобрания края.

Соответствующий законопроект уже внесен врио губернатора Максимом Решетниковым в заксобрание, он будет рассмотрен на заседании парламента 1 июня.