Минфин РФ утвердил Елену Чугарину министром финансов края
Как стало известно «Ъ», и.о. министра финансов Пермского края Елена Чугарина прошла согласование в Минфине РФ.
Как стало известно «Ъ», и.о. министра финансов Пермского края Елена Чугарина прошла согласование в Минфине РФ.
Ее утверждение состоялось в конце апреля, сообщил «Ъ» источник в кабмине. Следующим этапом ее согласования должно стать утверждение на должности депутатами заксобрания края.
Соответствующий законопроект уже внесен врио губернатора Максимом Решетниковым в заксобрание, он будет рассмотрен на заседании парламента 1 июня.
Госпожа Чугарина — один из ближайших соратников врио губернатора, в прошлом начальник департамента финансов и замглавы администрации Перми, в настоящее время занимающая пост первого замруководителя департамента экономической политики и развития города Москвы.