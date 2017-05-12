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10:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин РФ утвердил Елену Чугарину министром финансов края

Как стало известно «Ъ», и.о. министра финансов Пермского края Елена Чугарина прошла согласование в Минфине РФ.

Ее утверждение состоялось в конце апреля, сообщил «Ъ» источник в кабмине. Следующим этапом ее согласования должно стать утверждение на должности депутатами заксобрания края.

Соответствующий законопроект уже внесен врио губернатора Максимом Решетниковым в заксобрание, он будет рассмотрен на заседании парламента 1 июня.

Госпожа Чугарина — один из ближайших соратников врио губернатора, в прошлом начальник департамента финансов и замглавы администрации Перми, в настоящее время занимающая пост первого замруководителя департамента экономической политики и развития города Москвы.
Ъ-Online.

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