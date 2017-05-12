К конкурсу на должность главы Краснокамского района допущены все кандидаты

Как рассказал ресурсу спикер земского собрания Григорий Новиков, несмотря на незначительные разногласия, комиссией принято решение допустить всех кандидатов.



Напомним, документы для участия в выборах главы Краснокамского районапоступили от семи человек. В числе претендентов два заместителя главы района — Юрий Трухин и Антон Максимчук, депутат земсобрания Юрий Ильюшенко, начальник ОБЭП отдела МВД РФ по Краснокамскому району, подполковник полиции Андрей Полозников, директор ООО «Спецобслуживание» Алексей Казаков, предприниматель из Оверят Константин Шилов и бывший вице-премьер — министр территориального развития края Константин Захаров.

Конкурс состоится 18 мая.