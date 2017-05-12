Экс-губернатор Юревич отказался комментировать свой возможный арест

В пятницу в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия о заочном аресте Михаила Юревича, которое будет рассмотрено после 14.00 по местному времени.

«Я созванивалась с Михаилом Валерьевичем. Он сказал, что комментировать в данный момент ходатайство следствия не будет. Независимо от решения суда — комментариев не будет», — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Юревич по-прежнему проходит лечение в клинике Лондона, которое ему назначено до 6 июня. После этого станет понятно, сможет ли он вернуться в Россию, пока прогнозов нет, добавила она.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.