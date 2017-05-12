Власти: Крымчане не променяют родину на безвизовый режим с ЕС

Об этом заявил РИА Новости глава госкомитета правительства РК по межнациональным отношениям Заур Смирнов. По его словам, народы полуострова не интересуют европейские перспективы Украины — это показали результаты референдума 2014 года.

— Возвращение Крыма в состав России имеет для крымчан не только историческое значение, но и стало мощным фактором для социально экономического развития региона, — считает Смирнов. — А экономический спад и угроза безопасности в Европе делают безвизовый режим бесполезным.

Напомним, Совет ЕС утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Ранее сообщалось, что соглашение будет подписано 17 мая, после чего оно будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом президент Украины Петр Порошенко заявил, что предоставление Евросоюзом безвизового режима гражданам Украины станет мотивацией для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.