Аксенов надеется, что Путин первым проедет по новой трассе «Таврида»

В Крыму в пятницу дан официальный старт строительства федеральной четырехполосной трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем.

«Мы будем стараться пригласить Владимира Владимировича (Путина — ред.) на открытие дороги. Это все-таки второй по объему финансирования проект. Я думаю, что он будет синхронизованно открываться с Крымским мостом, поэтому надеемся, что первым будет наш лидер, наш президент», — сказал Аксенов журналистам.

Глава Крыма заверил, что также лично совместно с министром транспорта РФ Максимом Соколовым испытают качество нового дорожного покрытия.