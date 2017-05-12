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11:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Виктор Кондрашов стал самым богатым чиновником правительства Иркутской области в 2016 году

Его доход составил 43,7 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Члены правительства Иркутской области обнародовали свои доходы за 2016 год. Согласно документу, самым богатым чиновником стал заместитель председателя областного кабмина Виктор Кондрашов. Он заработал 43,7 млн рублей. Самым «бедным» стал представитель губернатора и правительства региона в Заксобрании Приангарья Роман Буянов. Его доход составил 356 тысяч рублей. Примечательно, что, согласно декларациям о доходах, губернатор области Сергей Левченко заработал почти в 20 раз меньше супруги, а председатель правительства региона Александр Битаров — в 56 раз. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В прошлом году Сергей Левченко заработал почти 4,1 млн рублей. Его жена в 2016 году задекларировала доход в 79,8 млн рублей. Александр Битаров, ставший лидером по доходам в прошлом году, в 2016 заработал лишь 3,3 млн рублей, однако его супруга имеет доход почти в 168 млн рублей.

В тройку самых богатых чиновников также вошел бизнес-омбудсмен Иркутской области, чей доход составил 5,4 млн рублей. «Бронзу» взял заместитель председателя правительства Антон Логашов. Он в 2016 году заработал 5,3 млн рублей.

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