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11:14 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский: В Челябинске стоит задуматься о создании зеленого пояса вокруг промышленных предприятий

Губернатора Челябинской области Борис Дубровский предложил властям Челябинска и руководителям предприятий города задуматься о создании зеленого пояса. С таким обращением главы региона выступил во время высадки сосен на территории Челябинского городского бора.

Глава региона отметил, что Челябинский бор похож на реликтовый в тех местах, где нет поблизости жилых кварталов. Борис Дубровский рассказал, что во время рабочего визита в Индию он обратил внимание на то, что там на территориях предприятий растут деревья. Это защищает окружающую среду от негативных выбросов. «В Челябинске тоже стоит задуматься о том, что мы можем сделать зеленый пояс вокруг наших промышленных предприятий».

Губернатор вместе со школьниками и сотрудниками различных ведомств высадили 10 тысяч 560 сеянцев на участке 1,6 гектара городского бора, который ранее пострадал от пожара.

В этом году в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» в области планируется высадить свыше 400 тысяч сеянцев и саженцев берёзы, боярышника, дуба, ели, клёна, липы, лиственницы, розы, рябины, сирени, сосны и шиповника.

Молодые деревца появятся не только на территории лесного фонда, но и на улицах муниципалитетов, а также рядом с детскими садами, школами, больницами.

Как уже сообщало агентство, в 2016 года по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского для благоустройства Челябинского городского и Каштакского боров были созданы специальные бригады. Они занимаются уборкой мусора, в том числе бытового, посадкой растений, производят санитарные рубки.

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