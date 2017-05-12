Дубровский: В Челябинске стоит задуматься о создании зеленого пояса вокруг промышленных предприятий

Глава региона отметил, что Челябинский бор похож на реликтовый в тех местах, где нет поблизости жилых кварталов. Борис Дубровский рассказал, что во время рабочего визита в Индию он обратил внимание на то, что там на территориях предприятий растут деревья. Это защищает окружающую среду от негативных выбросов. «В Челябинске тоже стоит задуматься о том, что мы можем сделать зеленый пояс вокруг наших промышленных предприятий».

Губернатор вместе со школьниками и сотрудниками различных ведомств высадили 10 тысяч 560 сеянцев на участке 1,6 гектара городского бора, который ранее пострадал от пожара.

В этом году в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» в области планируется высадить свыше 400 тысяч сеянцев и саженцев берёзы, боярышника, дуба, ели, клёна, липы, лиственницы, розы, рябины, сирени, сосны и шиповника.

Молодые деревца появятся не только на территории лесного фонда, но и на улицах муниципалитетов, а также рядом с детскими садами, школами, больницами.

Как уже сообщало агентство, в 2016 года по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского для благоустройства Челябинского городского и Каштакского боров были созданы специальные бригады. Они занимаются уборкой мусора, в том числе бытового, посадкой растений, производят санитарные рубки.