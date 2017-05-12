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11:03 (мск), источник: Om1.ru

Шишов после выхода из колонии встретился с Полежаевым и Двораковским

Но подробности своей беседы с политиками и соратниками бывший гендиректор «Мостовика» раскрывать не стал.

Сегодня, 12 мая, стали известны кое-какие подробности о жизни бывшего гендиректора «Мостовика» Олега Шишова после выхода из ИК-8.

Как рассказал корреспонденту портала Om1.ru сам Шишов, после условно-досрочного освобождения провел ряд встреч с известными персонами, но подробности оглашать не стал.

Напомним, экс-главу строительной фирмы выпустили из исправительной колонии № 8 Омска 28 марта. Адвокаты добились условно-досрочного освобождения Олега Шишова, отсидевшего в СИЗО и колонии больше половины срока.

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В сентябре прошлого года суд признал его виновным в пособничестве при хищениях на строительстве Приморского океанариума, а также в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве при возведении Западного обхода Омска. Экс-гендиректору «Мостовика» дали четыре года лишения свободы.

В свою очередь, Олег Шишов в интервью нашему ресурсу заявил, что уже успел повидаться с бывшим главным инженером «Мостовика» мэром Вячеславом Двораковским и бывшим губернатором Леонидом Полежаевым.

К слову, сразу он не смог этого сделать из-за командировки в Москву.

Олег Шишов, бывший гендиректор «Мостовика»:

 — Я успел встретиться не со всеми, с кем хотел. Но с Вячеславом Двораковским и с Леонидом Полежаевым мы виделись. И что из этого следует? Встретиться я хотел с очень многими, но в силу тяжелого графика моих перемещений не получилось.

Отметим, что мэр Омска Вячеслав Двораковский сразу после выхода своего товарища Олега Шишова признавался, что не смог побеседовать с компаньоном по «Мостовику» из-за командировки бывшего гендиректора строительной компании.

Что касается бывшего губернатора Леонида Полежаева, возглавляющего в настоящий момент фонд «Духовное наследие», то его также считают товарищем и ближайшим соратником Олега Шишова.

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