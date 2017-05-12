Шишов после выхода из колонии встретился с Полежаевым и Двораковским
Но подробности своей беседы с политиками и соратниками бывший гендиректор «Мостовика» раскрывать не стал.
Но подробности своей беседы с политиками и соратниками бывший гендиректор «Мостовика» раскрывать не стал.
Сегодня, 12 мая, стали известны
Как рассказал корреспонденту портала Om1.ru сам Шишов, после
Напомним,
В сентябре прошлого года суд признал его виновным в пособничестве при хищениях на строительстве Приморского океанариума, а также в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве при возведении Западного обхода Омска.
В свою очередь, Олег Шишов в интервью нашему ресурсу заявил, что уже успел повидаться с бывшим главным инженером «Мостовика» мэром Вячеславом Двораковским и бывшим губернатором Леонидом Полежаевым.
К слову, сразу он не смог этого сделать
Олег Шишов, бывший гендиректор «Мостовика»:
— Я успел встретиться не со всеми, с кем хотел. Но с Вячеславом Двораковским и с Леонидом Полежаевым мы виделись. И что из этого следует? Встретиться я хотел с очень многими, но в силу тяжелого графика моих перемещений не получилось.
Отметим, что мэр Омска Вячеслав Двораковский сразу после выхода своего товарища Олега Шишова признавался, что не смог побеседовать с компаньоном по «Мостовику»
Что касается бывшего губернатора Леонида Полежаева, возглавляющего в настоящий момент фонд «Духовное наследие», то его также считают товарищем и ближайшим соратником Олега Шишова.