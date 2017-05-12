Аэропорт Волгограда власти собираются переименовать в Сталинград

«Всему свое время. Для того чтобы переименовывать аэропорт, необходимо провести большие исследования, которые на сегодняшний день проводятся», — цитируют Бочарова местные СМИ.

По мнению губернатора, вопрос присвоения нового названия воздушной гавани на сегодняшний день не является важным, однако смена названия «конечно, нужна». Губернатор отметил, что нужно посоветоваться с жителями и фронтовиками.

С 1925 по 1961 год нынешний Волгоград (ранее — Царицын) носил название Сталинграда. В ходе десталинизации все памятники Сталину были снесены, названные в его честь объекты были переименованы, в том числе 10 ноября 1961 года Сталинград был переименован в Волгоград.

Попытки исторической реабилитации личности Иосифа Сталина все чаще возникают в политической и общественной жизни в России. Например, в кубанском городе Белореченске над зданием местной администрации шестой год подряд перед 9 мая появляется большой портрет «вождя народов», портреты Сталина также регулярно появляются в руках участников акции «Бессмертный полк» во многих городах России, в том числе и в Краснодаре.

Сообщается также, что россияне стали лучше относиться к личности Сталина: сократилось число тех, кто считает его жестоким и бесчеловечным правителем, по вине которого страна понесла тяжелейшие потери в начале войны.

Правление Иосифа Сталина характеризовалось наличием автократического режима личной власти, сращиванием партийных и государственных органов, жёстким контролем государства за всеми сторонами жизни общества, нарушением фундаментальных прав и свобод граждан, депортациями народов, массовой гибелью людей в результате голода и репрессий.

Сторонники Сталина в числе его заслуг называют победу в Великой Отечественной войне и превращение Советского Союза из экономически отсталого до уровня второй индустриально развитой страны мира.

Его противники считают, что Сталиным была установлена личная диктатура, сталинские репрессии унесли жизни миллионов советских граждан, а победа в ВОВ состоялась не благодаря, а вопреки Сталину. При Сталине подавлялись и запрещались целые научные направления, а против многих видных учёных, инженеров и врачей была организована травля, которая нанесла колоссальный урон отечественной науке и культуре.