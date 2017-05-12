Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Савченко обратилась к Макрону с просьбой, касающейся России
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
РФПЛ: «Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова
Медведев допустил выступление атлетов РФ под нейтральным флагом
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
22По миру прошел Первомай
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
15:49 (мск), источник: Югополис

Аэропорт Волгограда власти собираются переименовать в Сталинград

Власти Волгоградской области проводят исследования по переименованию международного аэропорта Волгограда в Сталинград. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Югополис

«Всему свое время. Для того чтобы переименовывать аэропорт, необходимо провести большие исследования, которые на сегодняшний день проводятся», — цитируют Бочарова местные СМИ.

По мнению губернатора, вопрос присвоения нового названия воздушной гавани на сегодняшний день не является важным, однако смена названия «конечно, нужна». Губернатор отметил, что нужно посоветоваться с жителями и фронтовиками.

С 1925 по 1961 год нынешний Волгоград (ранее — Царицын) носил название Сталинграда. В ходе десталинизации все памятники Сталину были снесены, названные в его честь объекты были переименованы, в том числе 10 ноября 1961 года Сталинград был переименован в Волгоград.

Попытки исторической реабилитации личности Иосифа Сталина все чаще возникают в политической и общественной жизни в России. Например, в кубанском городе Белореченске над зданием местной администрации шестой год подряд перед 9 мая появляется большой портрет «вождя народов», портреты Сталина также регулярно появляются в руках участников акции «Бессмертный полк» во многих городах России, в том числе и в Краснодаре.

Сообщается также, что россияне стали лучше относиться к личности Сталина: сократилось число тех, кто считает его жестоким и бесчеловечным правителем, по вине которого страна понесла тяжелейшие потери в начале войны.

Правление Иосифа Сталина характеризовалось наличием автократического режима личной власти, сращиванием партийных и государственных органов, жёстким контролем государства за всеми сторонами жизни общества, нарушением фундаментальных прав и свобод граждан, депортациями народов, массовой гибелью людей в результате голода и репрессий.

Сторонники Сталина в числе его заслуг называют победу в Великой Отечественной войне и превращение Советского Союза из экономически отсталого до уровня второй индустриально развитой страны мира.

Его противники считают, что Сталиным была установлена личная диктатура, сталинские репрессии унесли жизни миллионов советских граждан, а победа в ВОВ состоялась не благодаря, а вопреки Сталину. При Сталине подавлялись и запрещались целые научные направления, а против многих видных учёных, инженеров и врачей была организована травля, которая нанесла колоссальный урон отечественной науке и культуре.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сотрудники Белореченской воспитательной колонии получили до 11 лет лишения свободы за избиения подростков
Песков прокомментировал сообщения о помощи Навальному
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Путин рассказал об идее Кабмина единовременно повысить МРОТ
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
Полиция назвала предварительную версию взрыва в Риме
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
РФПЛ: «Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова Выделяем главные интриги 28-го тура чемпионата России
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь