Суд отказал ФБК в иске к Абызову по поводу отмены «закона Яровой»

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении искового заявления Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие министра Открытого правительства Михаила Абызова в связи с отказом рассмотреть их инициативу об отмене антитеррористического «закона Яровой», сообщил «Интерфаксу» в пятницу юрист ФБК Иван Жданов.

«Действительно, суд отказал в удовлетворении заявления. Это было ожидаемо», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ФБК пока не принял решение об обжаловании. «Мы пока не решили, будем мы это обжаловать или нет. Однако, сам факт рассмотрения в суде показывает то, что мы добились нашей цели», — отметил Жданов.

Ранее он сообщил агентству, что ФБК обратился в суд с иском к Абызову из-за отказа рассмотреть их инициативу об отмене «пакета Яровой». Юрист уточнил, что ответчиком по иску были заявлены Абызов и эксперты рабочей группы.

7 июля 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству.