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11:24 (мск), источник: Интерфакс

Суд отказал ФБК в иске к Абызову по поводу отмены «закона Яровой»

Заявители жаловались на бездействие министра Открытого правительства, который отказался рассматривать их инициативу.

Источник: AP 2017

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении искового заявления Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие министра Открытого правительства Михаила Абызова в связи с отказом рассмотреть их инициативу об отмене антитеррористического «закона Яровой», сообщил «Интерфаксу» в пятницу юрист ФБК Иван Жданов.

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«Действительно, суд отказал в удовлетворении заявления. Это было ожидаемо», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ФБК пока не принял решение об обжаловании. «Мы пока не решили, будем мы это обжаловать или нет. Однако, сам факт рассмотрения в суде показывает то, что мы добились нашей цели», — отметил Жданов.

Ранее он сообщил агентству, что ФБК обратился в суд с иском к Абызову из-за отказа рассмотреть их инициативу об отмене «пакета Яровой». Юрист уточнил, что ответчиком по иску были заявлены Абызов и эксперты рабочей группы.

7 июля 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству.

«Антитеррористические поправки», в частности, обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей до шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (т.н. метаданные) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года.

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