Суд отказал ФБК в иске к Абызову по поводу отмены «закона Яровой»
Заявители жаловались на бездействие министра Открытого правительства, который отказался рассматривать их инициативу.
Заявители жаловались на бездействие министра Открытого правительства, который отказался рассматривать их инициативу.
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении искового заявления Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие министра Открытого правительства Михаила Абызова в связи с отказом рассмотреть их инициативу об отмене антитеррористического «закона Яровой», сообщил «Интерфаксу» в пятницу юрист ФБК Иван Жданов.
«Действительно, суд отказал в удовлетворении заявления. Это было ожидаемо», — сказал собеседник агентства.
По его словам, ФБК пока не принял решение об обжаловании. «Мы пока не решили, будем мы это обжаловать или нет. Однако, сам факт рассмотрения в суде показывает то, что мы добились нашей цели», — отметил Жданов.
Ранее он сообщил агентству, что ФБК обратился в суд с иском к Абызову
7 июля 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству.
«Антитеррористические поправки», в частности, обязывают операторов и