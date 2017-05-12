На самом высоком флагштоке Украины подняли флаг Евросоюза

«Европа приняла решение о безвизовом режиме. И мы поднимаем флаг ЕС в знаменательном для всей страны месте — наш остров Хортица, с которого флаг будет видно в каждом уголке города Запорожье», — сказал в ходе церемонии губернатор региона Константин Брыль.

Отмечается, что высота флагштока — 35 метров, а вместе с курганом, на котором он расположен, — 90 метров.