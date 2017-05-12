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11:52 (мск), источник: Интерфакс

В Северной Корее разоблачили дистанционное покушение на Ким Чен Ына

Власти обезвредили террористическую группу, планировавшую отравить главу страны, заявили в КНДР.

Источник: AP 2017
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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Террористическая группа, готовившая покушение на лидера КНДР Ким Чен Ына, разоблачена в Северной Корее, сообщил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.

По его словам, покушение с использованием отравляющих веществ готовилось по заданию спецслужб США и Южной Кореи.

«Была разоблачена преступная группа, которую внедрило в нашу страну ЦРУ США и государственная служба разведки Южной Кореи в целях совершения государственного террора с использованием биологического и химического оружия против нашего руководства», — заявил посол на пресс-конференции в Москве в пятницу.

По словам Ким Хен Чжуна, преступная группа была создана в 2014 году, последние приготовления к покушению осуществлялись в марте-апреле 2017 года.

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Посол отметил, что, по данным северокорейских властей, замысел террористов предполагал отравление руководства страны дистанционным способом, и эффект от этого отравления должен был последовать спустя полгода.

В начале января 2017 года агентство «Ренхап» сообщало, что американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют специальное подразделение, целью которого будет ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей. По данным агентства, планировалось создать отряд численностью в одну-две тысячи человек, в задачи которого будет входить не только убийство Ким Чен Ына, но и нейтрализация всего высшего политического и военного руководства КНДР.

Впервые о планах ликвидации северокорейского лидера Сеул объявил после того, как в сентябре 2016 года Пхеньян провел самое масштабное в своей истории ядерное испытание. Мощность взрыва была больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Комментарии
5
Иван Петров
Думаю, КНДР тоже может предпринять ответные шаги.
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Денис Долгополов
Было или не было. Но,то что в интересах США и их приспешников убрать руководство КНДР это факт. И они не остановятся. В открытую и прямое столкновение забоялись. Струсили,зато сколько было пафоса и пламенных речей от руководства США и их приспешников.
Но попытки будут,как реальные,так и чисто на заявлениях. США самая подлая страна в мире. И они поступят как всегда подло. Страна,которая образовалась на крови невинных граждан. Страна,чьи руки в крови с момента ее образования.
Да есть там хорошие люди. И их не мало. Но империализм не дает покоя штатам.
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Alexey Anoshenkov
Полный сюрреализм.... Какая то группа, созданная в 2014, какое то отравление с отложенным эффектом, но это в духе КНДР. Помню смотрел ролик с их тв, где с упоением рассказывали, что сборная по футболу этой страны выиграла чемпионат мира, обыграв по ходу турнира кого? Правильно, разнесли США, Корею, Японию и ещё кого то. Ну а то что сборной КНДР не было на том чемпионате в принципе это не важно, рядовые корейцы довольствуются лишь программами тв, в качестве источника информации
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