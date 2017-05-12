В Северной Корее разоблачили дистанционное покушение на Ким Чен Ына
Власти обезвредили террористическую группу, планировавшую отравить главу страны, заявили в КНДР.
Власти обезвредили террористическую группу, планировавшую отравить главу страны, заявили в КНДР.
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Террористическая группа, готовившая покушение на лидера КНДР Ким Чен Ына, разоблачена в Северной Корее, сообщил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.
По его словам, покушение с использованием отравляющих веществ готовилось по заданию спецслужб США и Южной Кореи.
«Была разоблачена преступная группа, которую внедрило в нашу страну ЦРУ США и государственная служба разведки Южной Кореи в целях совершения государственного террора с использованием биологического и химического оружия против нашего руководства», — заявил посол на
По словам Ким Хен Чжуна, преступная группа была создана в 2014 году, последние приготовления к покушению осуществлялись в
Посол отметил, что, по данным северокорейских властей, замысел террористов предполагал отравление руководства страны дистанционным способом, и эффект от этого отравления должен был последовать спустя полгода.
В начале января 2017 года агентство «Ренхап» сообщало, что американский спецназ и вооруженные силы Южной Кореи сформируют специальное подразделение, целью которого будет ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей. По данным агентства, планировалось создать отряд численностью в
Впервые о планах ликвидации северокорейского лидера Сеул объявил после того, как в сентябре 2016 года Пхеньян провел самое масштабное в своей истории ядерное испытание. Мощность взрыва была больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.
Но попытки будут,как реальные,так и чисто на заявлениях. США самая подлая страна в мире. И они поступят как всегда подло. Страна,которая образовалась на крови невинных граждан. Страна,чьи руки в крови с момента ее образования.
Да есть там хорошие люди. И их не мало. Но империализм не дает покоя штатам.