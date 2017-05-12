В Златоусте за пост главы поборются два кандидата — действующие глава и спикер

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Собрании депутатов, комиссия одобрила две кандидатуры на избрание на пост главы: действующий глава Златоуста Вячеслав Жилин и председатель городского Собрания депутатов Алексей Карюков. Партия власти — «Единая Россия» — поддерживает кандидатуру градоначальника.

Конкурсная комиссия забраковала трех претендентов: бывший глава города, заместитель директора ООО «Терминал» Дмитрий Мигашкин, руководитель ООО «Коммунсервис-2» Алексей Крутолапов и начальник охраны ООО «ЗлатМолКомбинат» Владимир Лубнин.

Накануне добровольно отказались от участия в конкурсе бывший замглавы Златоуста, а ныне начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотови бывший начальник управления ЖКХ города, а теперь директор ООО «Коммунсервис-3» Андрей Пликин,

Выборы главы города состоятся 18 мая на сессии Собрания депутатов. Голосование будет открытым. Будущему градоначальнику предстоит набрать не менее 13 голосов в свою пользу.