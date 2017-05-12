В Златоусте за пост главы поборются два кандидата — действующие глава и спикер
Конкурсная комиссия рекомендовала двух кандидатов на избрание главой Златоустовского городского округа (Челябинская область).
Конкурсная комиссия рекомендовала двух кандидатов на избрание главой Златоустовского городского округа (Челябинская область).
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Собрании депутатов, комиссия одобрила две кандидатуры на избрание на пост главы: действующий глава Златоуста Вячеслав Жилин и председатель городского Собрания депутатов Алексей Карюков. Партия власти — «Единая Россия» — поддерживает кандидатуру градоначальника.
Конкурсная комиссия забраковала трех претендентов: бывший глава города, заместитель директора ООО «Терминал» Дмитрий Мигашкин, руководитель ООО «Коммунсервис-2» Алексей Крутолапов и начальник охраны ООО «ЗлатМолКомбинат» Владимир Лубнин.
Накануне добровольно отказались от участия в конкурсе бывший замглавы Златоуста, а ныне начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотови бывший начальник управления ЖКХ города, а теперь директор ООО «Коммунсервис-3» Андрей Пликин,
Выборы главы города состоятся 18 мая на сессии Собрания депутатов. Голосование будет открытым. Будущему градоначальнику предстоит набрать не менее 13 голосов в свою пользу.