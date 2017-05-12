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12:18 (мск), источник: ТАСС

Посол КНДР в РФ: готовивший теракт в Пхеньяне гражданин КНДР был завербован за $20 тыс

По словам Ким Хен Чжуна, гражданин Ким должен был совершить теракт против руководства страны с использованием биохимического вещества во время одного из массовых мероприятий.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Гражданин КНДР, готовивший теракт против руководства страны, был завербован за $20 тыс. сотрудниками ЦРУ и южнокорейской разведки. Об этом заявил посол КНДР в России Ким Хен Чжун.

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«Преступники марионеточной южнокорейской службы разведки в сговоре с ЦРУ в июне 2014 года подкупили за $20 тыс. гражданина нашей республики Кима, который в то время был рабочим лесозаготовительного предприятия в Хабаровском крае, и превратили его в террориста, полного вражды и мести в отношении нашего высшего руководства», — сообщил дипломат.

По его словам, преступный замысел состоял в том, что Ким после возвращения на родину в ходе одного из массовых мероприятий должен был совершить теракт против руководства страны с использованием биохимического вещества.

Ранее сообщалось, что прокуратура КНДР начала судебное преследование организаторов и участников «тайной операции американских и южнокорейских спецслужб, направленной против высшего руководства» народной республики.

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