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12:14 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев поручил кабмину учесть особенности муниципалитетов в «Пятилетке развития»

Евгений Куйвашев поручил учесть инвестиционные особенности муниципалитетов и отраслей для успешной реализации «Пятилетки развития».

Каждое муниципальное образование Свердловской области и каждая отрасль производства должны стать интересными и привлекательными для вложения средств. Это позволит обеспечить успешную реализацию программы для вывода региона в тройку лидеров….

Речь об этом шла сегодня на заседании регионального правительства, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.

«Мы должны в ближайшие пять лет добиться существенного притока инвестиций, обеспечивающего необходимые темпы модернизации промышленного комплекса региона. Необходимо создать оптимальные условия для инвесторов, дать “зеленый свет” всем перспективным для региона проектам. У нас не должно быть территорий, не интересных для инвестирования. У нас не должно быть отраслей, испытывающих инвестиционный голод. В рамках программы “Пятилетка развития” мы должны учесть инвестиционные особенности всех отраслей, всех территорий Свердловской области», — сказал глава региона.

Напомним, что в марте на заседании правительства была рассмотрена подготовка «дорожных карт» по реализации целевых моделей улучшения инвестиционного климата. Тогда Евгений Куйвашев дал поручение в течение ближайших двух месяцев обеспечить реальные результаты по упрощению условий ведения бизнеса в регионе, а также в ежеквартальном режиме вести мониторинг реализации «дорожных карт».

Как пояснил первый замгубернатора Алексей Орлов, из 127 факторов, включенных в состав утвержденных «дорожных карт», полностью реализовано более 32%. Остальные будут реализованы в течение года.

«Мы работаем в рамках утвержденных “дорожных карт” по 12 целевым моделям улучшения инвестиционного климата. Поскольку реализация целевых моделей началась в Свердловской области не на “пустом месте”, а с добротными стартовыми “заделами”, мы видим достаточно хороший темп достижения результатов по большинству моделей. Важно сохранить взятый темп работ и вести серьезный контроль с интервалом в две недели по моделям, где выявлен недостаточный темп достижения результатов», — отметил Алексей Орлов.

К таким направлениям он отнес постановку на кадастровый учет, подключение к системам тепло- и водоснабжения, присоединение к электрическим сетям, получение разрешения на строительство. При этом отмечено, что по ряду моделей установленный срок реализации составляет четыре года.

Для повышения эффективности взаимодействия с инвесторами и оперативного предоставления необходимых государственных и муниципальных услуг бизнесу до конца этого года в Свердловской области планируется запустить систему «МФЦ для бизнеса». Большая работа ведется по расширению технических возможностей инвестиционного портала, в том числе возможности подписки на рассылку, созданию мобильной версии. Также Свердловская область наряду с Ульяновской, Тюменской и Томской областями включена в перечень «пилотных» регионов по апробации прототипа системы автоматизации основных процессов контрольно-надзорных функций, основанной на «облачных технологиях».

По итогам заседания правительства Евгений Куйвашев распорядился подготовить поручения по повышению эффективности реализации целевых моделей. Минэнергетики и ЖКХ предстоит активизировать работу по сокращению сроков техприсоединения к сетям и выдаче связанных с ним документов, а также по обеспечению прозрачности расчета платы за технологическое присоединение для заявителя и по синхронизации программ развития энергосистем. Кроме того, поддержано предложение возобновить проведение оперативных совещаний правительства, в ходе которых будут детально рассмотрены вопросы реализации целевых моделей улучшения инвестклимата.

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