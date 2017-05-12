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12:49 (мск), источник: БЕЛТА

Раньше 9 часов уроки начинать не надо — Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ

12 мая, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пересмотреть график работы общеобразовательных школ. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо», — сказал Президент.

Он отметил, что некоторые родители выступают против такого решения, но в первую очередь необходимо думать о здоровье детей, о том, как они усваивают в школе материал.

«Поэтому нам надо в этом плане менять ситуацию, особенно на селе. Даже на автобусе 5−7 км везут детишек. Им же надо в шесть часов просыпаться. Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться», — привел пример Александр Лукашенко.

«Поэтому по образованию у нас должны быть серьезные подвижки. И к вступительным экзаменам мы тоже какие-то изменения внесли, но надо более существенно к этому подходить», — поручил Президент.

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