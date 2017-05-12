Раньше 9 часов уроки начинать не надо — Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ

«Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо», — сказал Президент.

Он отметил, что некоторые родители выступают против такого решения, но в первую очередь необходимо думать о здоровье детей, о том, как они усваивают в школе материал.

«Поэтому нам надо в этом плане менять ситуацию, особенно на селе. Даже на автобусе 5−7 км везут детишек. Им же надо в шесть часов просыпаться. Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться», — привел пример Александр Лукашенко.