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13:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Судьбу екатеринбургских первоклассников решит Госдума

Пересмотрев порядок записи в школу.

В Госдуму будет внесен законопроект, который должен решить проблему записи детей в первые классы. Об этом «Уралинформбюро» сообщил депутат нижней палаты парламента от Свердловской области Андрей Альшевских.

«Мы проанализировали ситуацию и после всех случаев, когда 70−80% первоклассников в школе оказываются с временной пропиской, решили выдвинуть такую инициативу. Приоритет должен быть у ребят с постоянной пропиской, которые реально живут рядом со школой», — пояснил парламентарий.

Предполагается, что сначала в школы будут записывать детей с постоянной пропиской, а уж потом с временной.

Документ уже около месяца находится в экспертном совете фракции «Единой России». В ближайшее время должно состояться его обсуждение.

Стоит напомнить, что запись детей в первые классы в Екатеринбурге ежегодно сопровождается скандалами, поскольку из-за «временщиков» в школах не хватает места «старожилам». В этом году «разборки» обернулись масштабными прокурорскими проверками. А родители, чьи дети не попали в гимназию № 99, подали в суд на горобраз.

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