Судьбу екатеринбургских первоклассников решит Госдума

В Госдуму будет внесен законопроект, который должен решить проблему записи детей в первые классы. Об этом «Уралинформбюро» сообщил депутат нижней палаты парламента от Свердловской области Андрей Альшевских.

«Мы проанализировали ситуацию и после всех случаев, когда 70−80% первоклассников в школе оказываются с временной пропиской, решили выдвинуть такую инициативу. Приоритет должен быть у ребят с постоянной пропиской, которые реально живут рядом со школой», — пояснил парламентарий.

Предполагается, что сначала в школы будут записывать детей с постоянной пропиской, а уж потом с временной.

Документ уже около месяца находится в экспертном совете фракции «Единой России». В ближайшее время должно состояться его обсуждение.