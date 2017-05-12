Мэр Воронежа назвал фамилию нового главного архитектора

Вопрос уже решён и Подшивалова проходит традиционную процедуру приёма на службу.

По данным издания «Коммерсант», Людмила Подшивалова — владелица и гендиректор ООО «Регионгражданпроект». С 2009 года до конца 2014-го она была главой «Воронежпроекта», но покинула институт вместе с частью команды.

Напомним, что бывший главный архитектор Воронежа сейчас находится под домашним арестом. Антона Шевелёва подозревают в получении взятки.