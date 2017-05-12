Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Сборная России забила три гола за 70 секунд (видео)
Забыли о 10:1 и об Овечкине. Россия обыграла Данию
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
860 лет назад родился Cид Вишес
12:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

Мэр Воронежа назвал фамилию нового главного архитектора

Людмила Подшивалова станет новым главным архитектором города. Об этом сегодня стало известно во время отчёта главы Воронежа Александра Гусева перед депутатами городской Думы.

Вопрос уже решён и Подшивалова проходит традиционную процедуру приёма на службу.

По данным издания «Коммерсант», Людмила Подшивалова — владелица и гендиректор ООО «Регионгражданпроект». С 2009 года до конца 2014-го она была главой «Воронежпроекта», но покинула институт вместе с частью команды.

Напомним, что бывший главный архитектор Воронежа сейчас находится под домашним арестом. Антона Шевелёва подозревают в получении взятки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 За час до смерти она молила полицию о защите, но в ответ над ней лишь посмеялись
Мужчина убил пятерых родственников, не одобривших его невесту
За час до смерти она молила полицию о защите, но в ответ над ней лишь посмеялись
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
Уровень пиратства в России за год вырос на 300%
Спорт
Франция сыграет с Белоруссией: анонс игрового дня ЧМ Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь