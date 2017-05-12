Мэр Воронежа назвал фамилию нового главного архитектора
Людмила Подшивалова станет новым главным архитектором города. Об этом сегодня стало известно во время отчёта главы Воронежа Александра Гусева перед депутатами городской Думы.
Людмила Подшивалова станет новым главным архитектором города. Об этом сегодня стало известно во время отчёта главы Воронежа Александра Гусева перед депутатами городской Думы.
Вопрос уже решён и Подшивалова проходит традиционную процедуру приёма на службу.
По данным издания «Коммерсант», Людмила Подшивалова — владелица и гендиректор ООО «Регионгражданпроект». С 2009 года до конца 2014-го она была главой «Воронежпроекта», но покинула институт вместе с частью команды.
Напомним, что бывший главный архитектор Воронежа сейчас находится под домашним арестом. Антона Шевелёва подозревают в получении взятки.