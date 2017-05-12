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13:40 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев назначил нового замминистра свердловского Минтранса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая, ИА УралПолит.Ru. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Дмитрия Брусянина на пост заместителя министра транспорта и связи.

К исполнению служебных обязанностей замминистра приступит 15 мая. Он будет курировать сферу дорожного хозяйства, в том числе работу министерства в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а также отвечать за вопросы развития транспорта и транспортно-логистической инфраструктуры региона.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, пост заместителя министра транспорта и связи, на который назначен Дмитрий Брусянин, был вакантен.

Дмитрий Брусянин в 2003 году начал работу в УрГУПС, где прошел трудовой путь от стажера-исследователя на кафедре до директора научно-исследовательской части университета.

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