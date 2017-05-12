Куйвашев назначил нового замминистра свердловского Минтранса

К исполнению служебных обязанностей замминистра приступит 15 мая. Он будет курировать сферу дорожного хозяйства, в том числе работу министерства в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а также отвечать за вопросы развития транспорта и транспортно-логистической инфраструктуры региона.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, пост заместителя министра транспорта и связи, на который назначен Дмитрий Брусянин, был вакантен.