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13:18 (мск), источник: NewsKo

Доход первого замминистра минсельхоза за прошлый год составил более 2 млн руб

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края опубликовало декларации о доходах сотрудников за 2016 год.

Из 39 сотрудников только трое получили за прошлый год более 1 млн руб. Самым богатым работником минсельхоза стала первый замминстра и начальник финансово-экономического управления Людмила Коврова. Её доход за прошлый год составил 2,04 млн руб. В собственности у неё находятся две квартиры, жилой дом, земельный участок и автомобиль KIA BL\Sorento.

Заместитель министра минсельхоза Жанна Перевойко получила в 2016 году 1,3 млн руб.. Она владеет недвижимостью в индивидуальной и долей собственности, а также автомобилем Skoda Octavia.

Доход заведующего сектором и консультант сектора организационной работы общего отдела Николая Чернышева составила чуть меньше — 1,3 млн руб.. в его собственности находятся земельный участок, садовый дом, квартира, гараж и автомобиль Toyota Auris.

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