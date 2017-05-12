Доход первого замминистра минсельхоза за прошлый год составил более 2 млн руб
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края опубликовало декларации о доходах сотрудников за 2016 год.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края опубликовало декларации о доходах сотрудников за 2016 год.
Из 39 сотрудников только трое получили за прошлый год более 1 млн руб. Самым богатым работником минсельхоза стала первый замминстра и начальник
Заместитель министра минсельхоза Жанна Перевойко получила в 2016 году 1,3 млн руб.. Она владеет недвижимостью в индивидуальной и долей собственности, а также автомобилем Skoda Octavia.
Доход заведующего сектором и консультант сектора организационной работы общего отдела Николая Чернышева составила чуть меньше — 1,3 млн руб.. в его собственности находятся земельный участок, садовый дом, квартира, гараж и автомобиль Toyota Auris.