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12:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Спикер ЗС Приангарья: Отстранение главы Вихоревки незаконно

По мнению Сергея Брилки, произошел беспрецедентный случай.

Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка считает незаконным отрешение от должности главы Вихоревки Братского района Геннадия Пуляева. По его мнению, произошел беспрецедентный случай. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«У нас произошел беспрецедентный случай: губернатор отрешил от должности мэра одного из городов. Юристы сделали мне правовую справку. Это незаконное отстранение от власти. Я думаю, что будет суд. По крайней мере, мне так сказал глава администрации», — сказал Сергей Брилка.

Напомним, почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель жилищно-коммунального предприятия привлечен к административной ответственности.

Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что прокуратура Братского района выступила с предложением отправить в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей и бездействием во время отопительного сезона. Соответствующее письмо направлено надзорным органом в Думу муниципального образования.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности мэра Вихоревки Братского района Геннадия Пуляева. Распоряжение главы региона вступило в силу 10 мая. Сейчас обязанности руководителя муниципалитета исполняет первый заместитель Вихоревского городского поселения Сергей Касьянов.

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