Дубровский — главам: Вы должны стать проводниками новой государственной политики

С таким призывом губернатор обратился к главам на пленарном заседании VI Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Челябинской области», который проходил 12 мая в Пласте.

Борис Дубровский напомнил, что в регионе впервые принята принципиально новая территориальная схема обращения с ТБО. В Магнитогорском кластере уже спроектирован современный полигон и мощности по переработке ТБО, закончился прием заявок от претендентов на роль регионального оператора. В течение 2017−2018 годов планируется выполнить комплексные инженерные изыскания на участке Магнитогорской городской левобережной свалки. Затем в 2018 и 2019 годах муниципалитет разработает проект рекультивации свалки. Все эти работы предполагается провести за счет регионального бюджета.

В Челябинске проект рекультивации городской свалки должен появиться до мая 2018 года. Реализовать его планируется до 2020 года. Уже определен участок под строительство нового полигона. Подобная работа будет вестись в остальных 4 кластерах.

«Я прошу вас, коллеги, быть не наблюдателями, а активными участниками этого процесса и с пониманием отнестись ко всем нюансам, включая неизбежные издержки. Именно вы должны стать главными проводниками новой государственной политики», — обратился к главам губернатор.