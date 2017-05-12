Дубровский — главам: Вы должны стать проводниками новой государственной политики

С таким призывом губернатор обратился к главам на пленарном заседании VI Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Челябинской области», который проходил 12 мая в Пласте.
Борис Дубровский напомнил, что в регионе впервые принята принципиально новая территориальная схема обращения с ТБО. В Магнитогорском кластере уже спроектирован современный полигон и мощности по переработке ТБО, закончился прием заявок от претендентов на роль регионального оператора. В течение 2017−2018 годов планируется выполнить комплексные инженерные изыскания на участке Магнитогорской городской левобережной свалки. Затем в 2018 и 2019 годах муниципалитет разработает проект рекультивации свалки. Все эти работы предполагается провести за счет регионального бюджета.
В Челябинске проект рекультивации городской свалки должен появиться до мая 2018 года. Реализовать его планируется до 2020 года. Уже определен участок под строительство нового полигона. Подобная работа будет вестись в остальных 4 кластерах.
«Я прошу вас, коллеги, быть не наблюдателями, а активными участниками этого процесса и с пониманием отнестись ко всем нюансам, включая неизбежные издержки. Именно вы должны стать главными проводниками новой государственной политики», — обратился к главам губернатор.
Борис Дубровский также напомнил, что по итогам декабрьского Госсовета региональным властям было поручено заняться вопросами снижения объемов выбросов автотранспортом и создания условий для перехода на экологически чистые виды транспорта. В Челябинской области трамвай является одной из основ городского транспорта в трех муниципалитетах: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст. «Везде требуется обновление трамвайного парка, — отметил губернатор. — Есть стратегический партнер по направлению — Усть-Катавский вагоностроительный завод».
Ранее Борис Дубровский посещал с рабочим визитом Усть-Катавский вагоностроительный завод и встречался с руководителем Роскосмоса Игорем Комаровым. В настоящий момент на заводе создается Инжиниринговый центр, где будут сфокусированы лучшие практики городских транспортных систем. «Мы надеемся на поддержку федерального центра в части приобретения новых вагонов», — отметил губернатор.
По мнению губернатора, создание инжинирингового центра может способствовать эффективному развитию трамвайного направления Усть-Катавского вагоностроительного завода. Кроме того, на второе полугодие текущего года запланирована процедура акционирования предприятия, после проведения которой возрастают возможности для более активного поиска инвесторов или стратегических партнеров.
Как уже сообщало агентство, для Челябинска будет приобретен новый экологически чистый транспорт — трамваи и автобусы на газомоторном топливе. Как отмечал Борис Дубровский во время визита на Усть-Катавский вагоностроительный завод, трамвай позволяет эффективно решать вопрос перехода на экологически чистую транспортную инфраструктуру.