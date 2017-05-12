Шишов отменит серьезную операцию ради собственного допроса

Выпущенный по УДО бывший депутат ЗС Омской области ради этого передвинет даже крайне важную для него хирургическую операцию.

Поводом для этого стала очередная болезнь главного подозреваемого в хищениях — экс-главы ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента России Андрея Поплавского. Все стороны процесса решили, что допрашивать Олега Шишова, который в этот раз явился в суд в формате видеоконференции, в отсутствие Поплавского нельзя. Суд отложил заседание на 16 мая.

Шишов сказал, что «пытается допроситься с декабря 2016 года», потому даже попробует перенести сложную медицинскую операцию, назначенную ему на этот день, сообщает сайт PrimaMedia.