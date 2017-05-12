Мэр Воронежа назвал активистов народного фронта «диванными войсками»
«Диванными войсками» назвал участников Общероссийского народного фронта мэр Воронежа Александр Гусев.
«Диванными войсками» назвал участников Общероссийского народного фронта мэр Воронежа Александр Гусев.
Поводом для такого эпитета послужила негативная оценка воронежских магистралей со стороны активистов. С такой точкой зрения градоначальник оказался не согласен. Заявление прозвучало сегодня на брифинге по окончанию отчёта главы Воронежа перед депутатами городской Думы.
Обо всех проблемах на воронежских дорогах мэрия и так в курсе, поэтому работа дополнительных контролёров не приносит очевидной пользы.
Напомним, Воронеж занял третье место среди городов Центрального федерального округа с самыми плохими дорогами. Такие результаты показало исследование активистов Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Карта убитых дорог».
Изучать дорожное бедствие на улицах Воронежа народные инспекторы приезжали в апреле, в рамках рейда по крупнейшим городам ЦФО. После прогулок с линейкой и «колобашкой» (деревянной балкой) они убедились, что местные автомобилисты не зря жалуются. Хуже всего, по мнению экспертов, дела обстояли на улицах Владимира Невского, 9 Января и Северного моста.
Помимо столицы Черноземья в число лидеров списка самых убитых дорог центральной России также вошли Кострома — первое место, и Тверь — второе. А приятнее всего ездить, по мнению активистов ОНФ, по Белгороду.