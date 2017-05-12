Мэр Воронежа назвал активистов народного фронта «диванными войсками»

Поводом для такого эпитета послужила негативная оценка воронежских магистралей со стороны активистов. С такой точкой зрения градоначальник оказался не согласен. Заявление прозвучало сегодня на брифинге по окончанию отчёта главы Воронежа перед депутатами городской Думы.

Обо всех проблемах на воронежских дорогах мэрия и так в курсе, поэтому работа дополнительных контролёров не приносит очевидной пользы.

Напомним, Воронеж занял третье место среди городов Центрального федерального округа с самыми плохими дорогами. Такие результаты показало исследование активистов Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Карта убитых дорог».

Изучать дорожное бедствие на улицах Воронежа народные инспекторы приезжали в апреле, в рамках рейда по крупнейшим городам ЦФО. После прогулок с линейкой и «колобашкой» (деревянной балкой) они убедились, что местные автомобилисты не зря жалуются. Хуже всего, по мнению экспертов, дела обстояли на улицах Владимира Невского, 9 Января и Северного моста.

Помимо столицы Черноземья в число лидеров списка самых убитых дорог центральной России также вошли Кострома — первое место, и Тверь — второе. А приятнее всего ездить, по мнению активистов ОНФ, по Белгороду.