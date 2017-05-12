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13:20 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Могерини рассказала, как можно урегулировать конфликт на Донбассе

Политическая воля нужна для установления перемирия на Донбассе и вывода тяжелого вооружения, считает Могерини.

Источник: Telegraf.com.ua

Для урегулирования конфликта на Донбассе, прежде всего, нужна политическая воля, сказала в интервью агентству BNS верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

«Что касается конфликта, продолжающегося в восточной Украине, то мы знаем, как двигаться дальше, как разрешить ситуацию мирными средствами, полностью уважая территориальную целостность Украины. Это минские соглашения», — сказала Ф. Могерини.

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«Прежде всего, нужна политическая воля, чтобы полностью осуществить перемирие, вывести тяжелое вооружение и улучшить ситуацию в области безопасности», — сказала она.

«ЕС и входящие в него страны активно продолжают поддерживать эти соглашения. Мы вносим крупнейший вклад в миссию ОБСЕ, которая наблюдает за ситуацией на месте. Мы также ввели в отношении России санкции, которые будут действовать до полного выполнения минских соглашений. Это часть нашего подхода к разрешению конфликта», — сказала Ф. Могерини.

«Стоит также напомнить, что мы тесно сотрудничаем с правительством Украины, поддерживаем его стремления к реформам и намерены делать так и в будущем», — добавила глава дипломатической службы ЕС.

Ф. Могерини примет участие в стартующей в пятницу в Таллине конференции о мировом кризисе доверия.

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