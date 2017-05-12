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13:32 (мск), источник: Uralpress.ru

Адвокат Трунов: Заочный арест Юревича можно приравнять к пыткам или дискриминации

Адвокат бывшего губернатор Челябинской области Михаила Юревича считает незаконным ходатайство следователя о заочном аресте его подзащитного.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

«Считаю незаконным ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Михаила Юревича. Это решение можно приравнять к пыткам или дискриминации. У следователя есть заключение российской государственной экспертизы о том, что Юревич с заболеванием, от которого он сейчас лечится в клинике, не может находиться под стражей», — рассказал агентству «Урал-пресс-информ» адвокат Игорь Трунов.

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По его словам, на руках у следователей есть медицинские заключения из России, Израиля и Лондона о состоянии здоровья его подзащитного. Михаил Юревич ни от кого не скрывается, его местонахождение известно. У следователей есть адрес клиники, номера телефонов главного врача.

Как уже сообщало агентство, 12 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривает ходатайство следователя о заочном аресте Юревича.

«Если суд удовлетворит ходатайство, то мы обязательно будем его обжаловать. Кроме того, будет подготовлена жалоба на действия следователей», — уточнил адвокат.

Игорь Трунов также пояснил, что если суд согласится с аргументами следствия (хотя они, по его мнению, «не просто слабые, а бредовые») и изберет меру пресечения в виде ареста в отношении его подзащитного, то тогда следователи будут обращаться в Генеральную прокуратуру и Юревича объявят в международный розыск по линии Интерпола.

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