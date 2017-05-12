Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
«$400 тыс., украденные у народа»: в Раде о встрече с Трампом
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Проверено «Ростовом»: «МЮ» сыграет с «Аяксом» в финале ЛЕ
СМИ: Бэйл близок к уходу из «Реала»
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
22По миру прошел Первомай
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
15:29 (мск), источник: Volga News

Полпред президента РФ в ПФО предоставил юриста семье из Рощинского

Семье Светланы Блиновой, которая находится под угрозой выселения в Рощинском, предоставили грамотного юриста для представления их прав в суде.

Светлана Блинова на приеме у заместителя полпреда президента РФ в ПФО Олега Мельниченко была еще в марте 2017 года.

Напомним, как и многие другие жители поселка Рощинский, семья Блиновых в августе 2016 года получила письмо от Минобороны с требованием освободить квартиру, в которой они живут. Вот только права семьи были отнюдь не птичьи: Татьяна Владиславовна Блинова 14 лет проработала в числе гражданского персонала, в квартирно-эксплуатационной части Минобороны в Дрездене. В очереди на улучшение жилищных условий она была первая, и по решению Волжского районного суда в 2003 году получила жилье в Рощинском.

К сожалению, в 2009 году Татьяна Блинова умерла, и сейчас в квартире живет ее сын с супругой и двумя детьми.

«Квартира, полученная по решению суда, не может быть отнята, — заверил в марте 2017 года семью Блиновых Олег Мельниченко. — Вы как родственники умершего получателя можете спокойно жить на этой жилплощади. Если у 1-го отдела ФГКУ будут вопросы, достаточно предъявить копию судебного постановления».

Между тем Минобороны рассудило иначе, и 4 мая Блиновы получили повестку в суд, куда ведомство подало гражданский иск о выселении семейства. Интересно, что этот вопрос будет решать тот же Волжский районный суд, который в 2003 году постановил предоставить Татьяне Блиновой жилье.

Светлана Блинова вновь обратилась за помощью к полпреду президента РФ в ПФО, и там ей пошли навстречу. Семье предоставили грамотного юриста, который будет представлять их права в суде.

Последний пояснил, что Минобороны, скорее всего, действует на основании подписанного в 2014 году Блиновыми договора найма жилья. Получается, что они отказались от собственности на квартиру в пользу Минобороны. Конечно, сделано это было по незнанию. И чтобы восстановить «исконные» права семьи, придется поднимать документы 14-летней давности и выяснить, на каком основании квартиру Блиновы получили в 2003 году.

Работы предстоит много, но в полпредстве обещают, что будут следить за соблюдением прав граждан. То же касается и ситуации с семейством Клоковых. Напомним, кавалера ордена Мужества, служившего 12 лет в спецназе, который побывал во многих горячих точках, вместе с супругой и тремя детьми суд первой инстанции постановил выселить из квартиры в Рощинском. Клоковы это решение обжаловали, на следующей неделе в ситуации начнет разбираться Самарский областной суд.

«Ситуация в военном городке Рощинский находится на особом контроле, — сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО. — На сегодняшний день совместно с Минобороны России удалось найти ряд компромиссных решений, позволяющих людям сохранить свое право на проживание в жилых помещениях. Ситуация с каждой семьей рассматривается в индивидуальном порядке».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Снят карантин по африканской чуме свиней
Песков прокомментировал сообщения о помощи Навальному
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Путин рассказал об идее Кабмина единовременно повысить МРОТ
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
Полиция назвала предварительную версию взрыва в Риме
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
РФПЛ: «Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова Выделяем главные интриги 28-го тура чемпионата России
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь