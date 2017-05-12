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13:29 (мск), источник: РИА Новости

Песков опроверг сообщения о помощи Навальному в получении загранпаспорта

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Отметка о регистрации письма Навального в администрации президента с просьбой о выдаче загранпаспорта никак не влияет на получение документа в особом порядке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: AP 2017
Я опять могу вам подтвердить, что Кремль никакого отношения не имеет. Если вы помните, я ранее говорил, что мы не занимаемся выдачей загранпаспортов. Так оно и есть.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ

«Наряду с тысячами обращений, которые поступают в администрацию президента, было и это письмо. Оно действительно было зарегистрировано, оно было на имя руководителя администрации. И по профилю затрагиваемых вопросов оно было размечено и направлено в профильное ведомство, где и решался этот вопрос. Профильным ведомством является Министерство внутренних дел», — рассказал Песков.

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Он добавил, что отметка о регистрации письма в администрации президента никак не влияет на возможность получения паспорта в особом порядке.

«Сама по себе отметка о регистрации не действует, я еще раз повторяю, ежедневно в администрацию поступают тысячи писем и обращений, жалоб, просьб и так далее и тому подобное. И они все регистрируются и, как правило, рассылаются в профильные ведомства», — отметил он.

Дважды условно осужденный к лишению свободы Навальный в первых числах мая получил загранпаспорт, о чем сообщил на своем сайте. Он заявлял, что планирует выехать за рубеж для лечения ожога роговицы глаза, который получил в ходе нападения в Москве в конце апреля, когда неизвестные облили его зеленкой. В четверг Навальный вернулся в Москву из Барселоны, где ему была сделана операция.

Комментарии
11
serguey andreev
Теперь его застрелят около Кремля сотрудники УВД Чечни.
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Дмитрий
Да лишите его уже гражданства,пусть за бугром остается.
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Maksim N.
и чего этот клоун добивается
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