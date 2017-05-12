Песков опроверг сообщения о помощи Навальному в получении загранпаспорта

Я опять могу вам подтвердить, что Кремль никакого отношения не имеет. Если вы помните, я ранее говорил, что мы не занимаемся выдачей загранпаспортов. Так оно и есть.

«Наряду с тысячами обращений, которые поступают в администрацию президента, было и это письмо. Оно действительно было зарегистрировано, оно было на имя руководителя администрации. И по профилю затрагиваемых вопросов оно было размечено и направлено в профильное ведомство, где и решался этот вопрос. Профильным ведомством является Министерство внутренних дел», — рассказал Песков.

Он добавил, что отметка о регистрации письма в администрации президента никак не влияет на возможность получения паспорта в особом порядке.

«Сама по себе отметка о регистрации не действует, я еще раз повторяю, ежедневно в администрацию поступают тысячи писем и обращений, жалоб, просьб и так далее и тому подобное. И они все регистрируются и, как правило, рассылаются в профильные ведомства», — отметил он.

Дважды условно осужденный к лишению свободы Навальный в первых числах мая получил загранпаспорт, о чем сообщил на своем сайте. Он заявлял, что планирует выехать за рубеж для лечения ожога роговицы глаза, который получил в ходе нападения в Москве в конце апреля, когда неизвестные облили его зеленкой. В четверг Навальный вернулся в Москву из Барселоны, где ему была сделана операция.