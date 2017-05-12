В Кремле прокомментировали одержимость российским фактором в США

«Мы живем в России и у нас своя повестка дня. У нас много международных проблем, которыми Россия занимается, у нас есть много и проблем, и достижений внутри страны, которые носят для нас первоочередное значение. Безусловно, это эмоциональная, скажем так, одержимость так называемым “российским фактором”, который усердно поддерживается на плаву в Америке. Это то, что уже вызывает наше сожаление, но, с другой стороны, мы понимаем, что нужно быть терпеливыми, одержимость скоро пройдет, мы надеемся», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия оценивает события последних дней в США.