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16:22 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали одержимость российским фактором в США

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Кремль сожалеет об усердно поддерживаемой в США одержимости российским фактором, однако надеется, что она скоро пройдет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Мы живем в России и у нас своя повестка дня. У нас много международных проблем, которыми Россия занимается, у нас есть много и проблем, и достижений внутри страны, которые носят для нас первоочередное значение. Безусловно, это эмоциональная, скажем так, одержимость так называемым “российским фактором”, который усердно поддерживается на плаву в Америке. Это то, что уже вызывает наше сожаление, но, с другой стороны, мы понимаем, что нужно быть терпеливыми, одержимость скоро пройдет, мы надеемся», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия оценивает события последних дней в США.

Комментарии
3
Александр Романов
Знакомые, проживающие в США рассказывали, что никакой "одержимость так называемым “российским фактором” они не замечали. Они в основном заняты внутренними и полит. проблемами. А вот на наших фед. каналах несколько лет одна и та же песня: Украина, США, Сирия, причем один негатив.
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Юрий Жданов
Много слов ни о чем.
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Sergey
По моему это у Пескова зацикленость на одержимости "российским фактором в США". Американцам принципиально нет никакого дела до РФ. Разве что только русскоязычным, да и то далеко не всем, и их до смешного мало. Зато в РФ, США кости постоянно перемывают. Хлебом не корми. )))
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