Канду раскрыл секрет, кто станет вице-спикером парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Новым вице-спикером парламента Молдовы может стать представитель оппозиции. Такую возможность обсуждает председатель высшего законодательного органа республики Андриан Канду с представителями парламентских фракций.

«Уже начал дискуссии с некоторыми парламентскими фракциями. По-прежнему, я считаю, что вице-председатель парламента должен быть из оппозиции. Желательно, чтобы это была женщина. Это мое мнение, которое обсужу с представителями фракций», — сказал в пятницу журналистам Канду.

Две недели назад вице-спикер Лилиана Палихович объявила о том, что оставляет свой пост и сдает мандат депутата.

Тогда же Канду подчеркнул, что «не знал о ее решении заранее, и услышал его только на заседании парламента, поэтому вопрос о том, кто займет ее место еще не ставился».

По его словам, окончательное решение будет принято после завершения всех дискуссий.