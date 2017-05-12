Канду раскрыл секрет, кто станет вице-спикером парламента Молдовы
Председатель парламента Молдовы Андриан Канду рассказал, кто претендует на должность
Председатель парламента Молдовы Андриан Канду рассказал, кто претендует на должность
КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Новым
«Уже начал дискуссии с некоторыми парламентскими фракциями.
Две недели назад
Тогда же Канду подчеркнул, что «не знал о ее решении заранее, и услышал его только на заседании парламента, поэтому вопрос о том, кто займет ее место еще не ставился».
По его словам, окончательное решение будет принято после завершения всех дискуссий.