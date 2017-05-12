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14:02 (мск), источник: СуперОмск

Медведев дал 9 поручений по итогам форума «Единой России» в Омске

Участие председателя партии «Единая России» Дмитрия Медведева в омском партийном форуме «Культура — национальный приоритет» вылилось в ряд поручений для российского правительства.

На сайте российского правительства опубликованы поручения премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам проведения единороссовского форума по культуре. Форум «Культура — национальный приоритет» с участием председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, секретаря генсовета ЕР Сергея Неверова и депутатов Госдумы состоялся в Омске 25 апреля.

Так, минфину РФ поручено предусмотреть дополнительное бюджетное финансирование для поддержки кукольных театров и ТЮЗов в регионах, закупки инструментов для детских музыкальных школ, развития детского туризма и организации театральных гастролей в селах.

Напомним, что именно на омском форуме остро прозвучала проблема износа музыкальных инструментов в профильных школах.

Кроме того, минфину поручено обеспечить села автотранспортом для организации культурных мероприятий. Дополнительного финансирования Медведев потребовал и для проведения Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».

Минобрнауки Медведев обязал проработать вопрос повышения статуса педагогов дополнительного образования. Главе минкульта РФ Владимиру Мединскому, который также побывал на омском форуме, поручили обеспечить создание портала, где будут отражены все гранты для поддержки культурных проектов.

Губернаторам поручено регулярно предоставлять в минкульт данные о присвоении почетных званий деятелям культуры и искусства. Напомним, с этим предложением в Омске выступил народный артист России Сергей Безруков. Контролировать присвоение званий заслуженным работникам отрасли будет министр культуры Владимир Мединский.

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