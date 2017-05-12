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15:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

В волгоградскую облдуму внесли законопроект об изменении часового пояса

Депутаты Волгоградской областной Думы внесли на рассмотрение проект о переводе стрелок часов.

Напомним, что на днях волгоградцы снова стали подписывать петицию об изменении часового пояса, заявляя, что депутаты не хотят заниматься этим вопросом.

«В течение 2015, 2016 и 2017 года мы подавали многочисленные обращения в облдуму и другие структуры, но они ничего не дали. За это время Астраханская и Саратовская область уже перешли на новое времяисчисление, но в Волгоградской областной Думе данный вопрос на рассмотрение даже не выносился», — отмечали авторы документа.

Напомним, что областной комитет по охране здоровья занимается изучением вопроса о возможном выходе из московского часового пояса с марта прошлого года.

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