В волгоградскую облдуму внесли законопроект об изменении часового пояса

Напомним, что на днях волгоградцы снова стали подписывать петицию об изменении часового пояса, заявляя, что депутаты не хотят заниматься этим вопросом.

«В течение 2015, 2016 и 2017 года мы подавали многочисленные обращения в облдуму и другие структуры, но они ничего не дали. За это время Астраханская и Саратовская область уже перешли на новое времяисчисление, но в Волгоградской областной Думе данный вопрос на рассмотрение даже не выносился», — отмечали авторы документа.

Напомним, что областной комитет по охране здоровья занимается изучением вопроса о возможном выходе из московского часового пояса с марта прошлого года.