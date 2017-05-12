В Молдове новые протесты: в воскресенье в Кишиневе пройдет митинг
Очередные митинги в Кишиневе: против чего на этот раз выйдет протестовать молдавская оппозиция.
Очередные митинги в Кишиневе: против чего на этот раз выйдет протестовать молдавская оппозиция.
КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. В Кишиневе в воскресенье пройдет протест против изменения избирательной системы Молдовы и внедрения в стране смешанной системы голосования, заявила в пятницу на
«В воскресенье, 14 мая, пройдет протест в 12.00 перед парламентом», — сказала Санду, отметив, что митинг будет неполитическим.
По ее словам, «основное требование — отказаться от изменения избирательной системы и отозвать законопроект, который был принят в прошлую пятницу». Она добавила, что протест будет мирным.
В рамках другой
Ранее представители Демпартии предложили изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования. Президент Игорь Додон высказался о необходимости перехода к смешанной избирательной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. На прошлой неделе парламент одобрил в первом чтении объединение проектов демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах Молдовы.