Апелляционный суд отказался арестовать Мартыненко
Соответствующее решение суд вынес в пятницу, оставив без удовлетворения апелляцию прокуратуры.
Соответствующее решение суд вынес в пятницу, оставив без удовлетворения апелляцию прокуратуры.
Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского районного суда, который отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов и министров.
Соответствующее решение суд вынес в пятницу, оставив без удовлетворения апелляцию прокуратуры, передает
Решение суда обжалованию не подлежит.
Как сообщалось, 20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали двух лиц —
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САП потребовало избрать Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн. Однако 22 апреля судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов.