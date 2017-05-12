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13:57 (мск), источник: Капитал

Апелляционный суд отказался арестовать Мартыненко

Соответствующее решение суд вынес в пятницу, оставив без удовлетворения апелляцию прокуратуры.

Источник: Капитал

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского районного суда, который отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов и министров.

Соответствующее решение суд вынес в пятницу, оставив без удовлетворения апелляцию прокуратуры, передает Интерфакс-Украина.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, 20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали двух лиц — экс-нардепа четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая. Мартыненко и его сообщника — первого зампреда правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Перелому — по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП «ВостГОК» в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

САП потребовало избрать Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн. Однако 22 апреля судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов.

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