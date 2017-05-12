Депутаты ЗС съездили в пострадавшие от пожаров районы Иркутской области

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области встретились с жителями Аларского, Заларинского, Зиминского районов и Черемхова в рамках рабочей поездки в районе, пострадавшие от пожаров в конце апреля 2017 года. Представители областного парламента пообщались с теми, чьи дома сгорели. Также была оказана консультативная и материальная помощь погорельцам. Детям, инвалидам, пенсионерам были переданы деньги из личных сбережений депутатов и аппарата парламента региона. По итогам встреч с погорельцами выяснилось, что не все имеют основания на получение материальной помощи, поскольку не соблюден ряд законодательных требований, разрешающих получить компенсацию за сгоревшую недвижимость. Спикер Заксобрания Приангарья Сергей Брилка отметил, что по каждому случаю, который не попадает под оказание существующих мер поддержки, будут разбираться индивидуально. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Во встречах также приняли участие депутаты Наталья Дикусарова, Роман Габов, Игорь Гринберг, Ирина Синцова, Дмитрий Ершов, Владислав Буханов, Алексей Козюра, Александр Лобанов, Артем Лобков, Сергей Магдалинов, Аполлон Иванов, а также руководитель аппарата Законодательного собрания Дмитрий Авдеев.

«Именно личное общение и выявление потребностей отдельных семей — цель приезда депутатов в территории. Нельзя допустить, чтобы за общими цифрами потерялась проблема конкретного человека. Мы сегодня видим болевые точки: большинство людей не были прописаны в сгоревших домах, но фактически там проживали. Сейчас нам нужно мобилизовать усилия, чтобы в максимально короткие сроки помочь людям», — подчеркнул Сергей Брилка.

Жительница Зиминского района Александра Шахторина оказалась в непростой ситуации. У нее сгорел дом, купленный на средства материнского капитала. Прописаться в ней семья не успела, так как покупка состоялась буквально накануне ЧП. В семье — трое несовершеннолетних детей, младшему из которых 9 месяцев. И вопрос жилья для Александры Шахториной — первоочередной. Среди пострадавших — фермеры из Аларского, и Зиминского районов. Им нужно не только восстанавливать жилье, но также отстраивать откормочные площадки, загоны для скота. На это нужен лес, однако данные случаи не попадают под действие закона о бесплатном предоставлении древесины для нужд граждан. Фермеры обратились к депутатам с просьбой помочь решить этот вопрос. Председатель областного парламента заметил, что для пострадавших необходимо предусмотреть получение уже готовых пиломатериалов, а не кругляка или лесных делян, так как это затратно, сложно, а в большинстве своем погорельцами являются пенсионеры, которые самостоятельно с постройкой дома не справятся.

«В каждой ситуации, которая не попадает под оказание существующих мер поддержки, необходимо разбираться индивидуально. Обсуждение данного вопроса уже включено в повестку ближайшей сессии регионального парламента 17 мая. До этого времени мы побываем еще и в Киренском районе, где встретимся с жителями сгоревшей Бубновки. Мы также готовы выслушать каждого пострадавшего лично и оказать социально незащищенным землякам всю возможную помощь», — заявил Сергей Брилка.

Напомним, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы около 500 человек. В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи. Руководство ОГУЭП «Облкоммунэнерго» намерено поощрить работников, отличившихся на восстановительных работах.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что пострадавшим от пожаров жителям деревни Вершина Аларского района Иркутской области выделено 25 соток для строительства новых домов. Кроме того, министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде поступили заявки на получение 1,2 тысячи кубометров леса. Денежную и гуманитарную помощь собрали и передали пострадавшим члены районного молодежного парламента, пришли посылки от населения области и военных, в районной администрации приняли решение о перечислении для помощи пострадавшим однодневного заработка. 4 мая угольщики, которые работают в районе, привезли погорельцам новую одежду и обувь (необходимые размеры и список вещей им передали заранее). В настоящее время решаются вопросы обеспечения пострадавших картофелем — семенным и для приготовления пищи, сельхозтоваропроизводители района комплектуют продуктовую помощь. Потребности в вещах первой необходимости уже нет. Ребятишек возят в школу.

Также президент России Владимир Путин пообещал, что посетит пострадавшие от пожаров районы и посмотрит, как идут работы по восстановлению поселков. Соответствующее заявление он сделал во время видеоконференции с временным главой Бурятии Алексеем Цыденовым и губернатором Приангарья Сергеем Левченко 2 мая.