Евгений Куйвашев одобрил реконструкцию парка Декабристов в свердловском муниципалитете

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Местные власти выступили с предложением реконструировать не только парк, но и воссоздать целый комплекс, в который входит дом-музей декабристов и другие исторические объекты, связанные с историей декабристского восстания. По словам Андрея Белоусова, жители муниципалитета полностью одобряют это начинание. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев тоже поддержал инициативу туринцев и дал поручения по подготовке к реализации проекта.

«Сегодня мы заручились поддержкой Евгения Куйвашева в реализации наших проектов, один из которых позволит развивать город как туристический центр. Речь идет о воссоздании единого исторического комплекса, связанного с пребыванием в Туринске декабристов» — отметил по итогам встречи Андрей Белоусов.

Также глава Туринского городского округа обратился к Евгению Куйвашеву с вопросом о строительстве школы на 550 мест. Проект также получил одобрение главы региона. Муниципальным властям дано поручение по подготовке проектно-сметной документации объекта. Кроме того, в ходе рабочей встречи Андрей Белоусов отчитался перед лидером региона о ходе переселения туринцев из ветхого и аварийного жилья. По словам главы муниципалитета, к 1 сентября этого года процесс будет полностью завершен: сейчас ведутся внутренние отделочные работы в последнем построенном по программе доме.

Евгений Куйвашев провел также рабочие встречи с главой Малышевского городского округа Марией Рубцовой и Староуткинска Сергеем Кузовковым. Темами встреч стали проведение капитального ремонта теплосетей и котла в Малышевском городском округе, а также реконструкция пришкольного стадиона и строительство инженерной инфраструктуры в новом жилом районе в Староуткинске.