Губернатор возглавил комитет по подготовке к столетию Воронежского университета
Алексей Гордеев предложил министру образования России стать сопредседателем.
Алексей Гордеев предложил министру образования России стать сопредседателем.
Губернатор Алексей Гордеев утвердил состав оргкомитета по подготовке к празднованию столетия Воронежского государственного университета (ВГУ). Официальный портал правовых актов опубликовал указ в четверг, 11 апреля. Алексей Гордеев стал председателем комитета.
Глава региона предложил место сопредседателя министру образования и науки России Ольге Васильевой. Ответственным секретарем оргкомитета станет руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов.
В состав комитета вошли ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова, член Совфеда Сергей Лукин, замминистра обороны Николай Панков, председатель совета директоров управляющей компании «РОСНАНО», депутаты Госдумы Андрей Марков и Евгений Ревенко. А также председатель
Алексей Гордеев поручил областному департаменту образования, науки и молодежной политики подготовить план празднования столетия ВГУ до 20 мая 2017 года.
По мнению ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, юбилей вуза должен отразить отношение федеральных властей к Воронежской области.
— Этот вопрос будет лакмусовой бумажкой отношения к региону и со стороны правительства РФ, и со стороны Министерства образования и науки, и даже со стороны председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, чьи мама и тетя учились на филологическом факультете нашего университета, — заявил Дмитрий Ендовицкий в интервью
Воронежский госуниверситет отметит столетие в 2018 году. ВГУ — один из ведущих вузов России, основан 18 мая 1918 года.