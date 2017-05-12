Губернатор возглавил комитет по подготовке к столетию Воронежского университета

Губернатор Алексей Гордеев утвердил состав оргкомитета по подготовке к празднованию столетия Воронежского государственного университета (ВГУ). Официальный портал правовых актов опубликовал указ в четверг, 11 апреля. Алексей Гордеев стал председателем комитета.

Глава региона предложил место сопредседателя министру образования и науки России Ольге Васильевой. Ответственным секретарем оргкомитета станет руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов.

В состав комитета вошли ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова, член Совфеда Сергей Лукин, замминистра обороны Николай Панков, председатель совета директоров управляющей компании «РОСНАНО», депутаты Госдумы Андрей Марков и Евгений Ревенко. А также председатель центрально-черноземного банка Сбербанка России, председатель совета директоров «Дон-Агро», глава управления по взаимодействию со СМИ Воронежской области Яна Рябинская, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Алексей Гордеев поручил областному департаменту образования, науки и молодежной политики подготовить план празднования столетия ВГУ до 20 мая 2017 года.

По мнению ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, юбилей вуза должен отразить отношение федеральных властей к Воронежской области.

— Этот вопрос будет лакмусовой бумажкой отношения к региону и со стороны правительства РФ, и со стороны Министерства образования и науки, и даже со стороны председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, чьи мама и тетя учились на филологическом факультете нашего университета, — заявил Дмитрий Ендовицкий в интервью интернет-газете «Время Воронежа».

Воронежский госуниверситет отметит столетие в 2018 году. ВГУ — один из ведущих вузов России, основан 18 мая 1918 года.