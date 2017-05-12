Дубровский: Я сторонник финансовой самообеспеченности муниципалитетов

«Я был и остаюсь сторонником финансовой самообеспеченности муниципалитетов. Эффективная работа местных органов власти должна приносить территориям дивиденды», — отметил губернатор Борис Дубровский, выступая на пленарном заседании VI Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Челябинской области», который проходил 12 мая в Пласте.

Еще одним источником пополнения местных бюджетов является госпошлина от предоставления госуслуг через МФЦ. Теперь местные бюджеты получают в полном объеме эти суммы (ранее — 50%). По предварительным данным, местные бюджеты получат из этого источника 400 миллионов рублей.

«Мы следуем принципу: деньги идут вслед за полномочиями и реальными делами», — подчеркнул губернатор. В рамках партийной программы единороссов «Городская среда» городам и поселкам Южного Урала направляется 1,1 миллиарда рублей на благоустройство.