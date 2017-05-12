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14:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский: Я сторонник финансовой самообеспеченности муниципалитетов

Муниципальные бюджеты Челябинской области в 2017 году получат около 2,8 миллиарда рублей за счет налога от применения упрощенной системы налогообложения. Впервые муниципалитетам передадут 50% от собираемых сумм данного налога. Ранее местные бюджеты за счет «упрощенки» не пополнялись.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

«Я был и остаюсь сторонником финансовой самообеспеченности муниципалитетов. Эффективная работа местных органов власти должна приносить территориям дивиденды», — отметил губернатор Борис Дубровский, выступая на пленарном заседании VI Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Челябинской области», который проходил 12 мая в Пласте.

Еще одним источником пополнения местных бюджетов является госпошлина от предоставления госуслуг через МФЦ. Теперь местные бюджеты получают в полном объеме эти суммы (ранее — 50%). По предварительным данным, местные бюджеты получат из этого источника 400 миллионов рублей.

«Мы следуем принципу: деньги идут вслед за полномочиями и реальными делами», — подчеркнул губернатор. В рамках партийной программы единороссов «Городская среда» городам и поселкам Южного Урала направляется 1,1 миллиарда рублей на благоустройство.

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