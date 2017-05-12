Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Сборная России забила три гола за 70 секунд (видео)
Забыли о 10:1 и об Овечкине. Россия обыграла Данию
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
22По миру прошел Первомай
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14:33 (мск), источник: Noi.md

Почему Додон пришел на сегодняшнее заседание парламента

Президент Игорь Додон получил приглашение принять участие в сегодняшнем заседании парламента, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Причиной присутствия политического деятеля на пленарном заседании является присяга нового судьи Конституционного суда Виктории Ифтоди. По закону, судьи КСМ приносят присягу в присутствии парламента, главы государства, а также членов Высшего совета магистратуры. Глава государства воспользовался этой возможностью, чтобы приветствовать уход Александра Тэнасе с должности председателя Конституционного суда.

«У нас будет на одного униониста меньше в Конституционном суде. Там еще остаются унионисты, граждане других государств, которые выступают открыто за ликвидацию Республики Молдова, но я убежден, что это первый шаг. Мы сделаем все, чтобы освободить Конституционный суд, который не представляет интересы молдавских граждан», — заявил Додон.

Виктория Ифтоди назначена правительством на должность судьи Конституционного суда на шестилетний срок. В 2004—2006 гг. она занимала должность министра юстиции, а также была послом Республики Молдовы во Франции. По словам министра юстиции Владимира Чеботарь, ее кандидатура была отобрана в результате открытого конкурса, проведенного правительством.

Ифтоди займет место, освободившееся 14 апреля текущего года, после истечения мандата нынешнего председателя Конституционного суда Александра Тэнасе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Песков прокомментировал сообщения о помощи Навальному
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Путин рассказал об идее Кабмина единовременно повысить МРОТ
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
Полиция назвала предварительную версию взрыва в Риме
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
РФПЛ: «Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова Выделяем главные интриги 28-го тура чемпионата России
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь