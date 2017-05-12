Почему Додон пришел на сегодняшнее заседание парламента

Причиной присутствия политического деятеля на пленарном заседании является присяга нового судьи Конституционного суда Виктории Ифтоди. По закону, судьи КСМ приносят присягу в присутствии парламента, главы государства, а также членов Высшего совета магистратуры. Глава государства воспользовался этой возможностью, чтобы приветствовать уход Александра Тэнасе с должности председателя Конституционного суда.

«У нас будет на одного униониста меньше в Конституционном суде. Там еще остаются унионисты, граждане других государств, которые выступают открыто за ликвидацию Республики Молдова, но я убежден, что это первый шаг. Мы сделаем все, чтобы освободить Конституционный суд, который не представляет интересы молдавских граждан», — заявил Додон.

Виктория Ифтоди назначена правительством на должность судьи Конституционного суда на шестилетний срок. В 2004—2006 гг. она занимала должность министра юстиции, а также была послом Республики Молдовы во Франции. По словам министра юстиции Владимира Чеботарь, ее кандидатура была отобрана в результате открытого конкурса, проведенного правительством.

Ифтоди займет место, освободившееся 14 апреля текущего года, после истечения мандата нынешнего председателя Конституционного суда Александра Тэнасе.