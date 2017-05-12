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14:30 (мск), источник: УНИАН

Украина предлагает ЕС новый формат ассоциации

Климкин подчеркнул, что диалог с ЕС относительно нового формата уже продолжается.

Источник: УНИАН

Киев официально предлагает Европейскому союзу разработать новый формат отношений с Украиной, Молдовой и Грузией. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в пятницу на брифинге в МИД, передает ЕвроПравда.

Климкин считает, что после получения безвизового режима Украина лишается стимулов в рамках формата Восточного партнерства. «Украина, а также Молдова и Грузия заслуживает новый формат переговоров, так называемую усиленную ассоциацию», — заявил он.

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Министр также подчеркнул, что диалог с ЕС относительно нового формата уже продолжается.

«Я обсуждал с министрами иностранных дел и это имеет всеобщую поддержку», — утверждает Климкин. Он также ожидает прогресса в этом вопросе от саммита Восточного партнерства, который должен состояться в Эстонии.

Министр не уточнил, каким будет статус «усиленной ассоциации» — будет ли идти речь о расширении Восточного партнерства, и предусматривает ли новый формат подготовку нового соглашения между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат). На сегодняшний день Нидерланды — единственная страна ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала документ. По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум имеет рекомендательный характер.

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