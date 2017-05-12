Украина предлагает ЕС новый формат ассоциации

Климкин считает, что после получения безвизового режима Украина лишается стимулов в рамках формата Восточного партнерства. «Украина, а также Молдова и Грузия заслуживает новый формат переговоров, так называемую усиленную ассоциацию», — заявил он.

Киев официально предлагает Европейскому союзу разработать новый формат отношений с Украиной, Молдовой и Грузией. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в пятницу на брифинге в МИД, передает ЕвроПравда.

Министр также подчеркнул, что диалог с ЕС относительно нового формата уже продолжается.

«Я обсуждал с министрами иностранных дел и это имеет всеобщую поддержку», — утверждает Климкин. Он также ожидает прогресса в этом вопросе от саммита Восточного партнерства, который должен состояться в Эстонии.

Министр не уточнил, каким будет статус «усиленной ассоциации» — будет ли идти речь о расширении Восточного партнерства, и предусматривает ли новый формат подготовку нового соглашения между Украиной и ЕС.