Президент РТ подписал закон о выделении участков для компенсации убытков пострадавшим вкладчикам

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов 11 мая подписал Закон РТ «О внесении изменения в статью 33 (3) Земельного кодекса Республики Татарстан». Документ опубликован на портале главы республики.

Напомним, закон, принятый 11 мая Государственным Советом Татарстана, направлен на поддержку лиц, пострадавших от деятельности финансовых и кредитных организаций, а также недобросовестных застройщиков.

Соответствующим пунктом дополнены критерии, позволяющие предоставлять для реализации масштабных инвестиционных проектов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.

Новелла позволит выделить земельный участок специализированному юридическому лицу для реализации социально значимых проектов. Часть прибыли от них пойдет на удовлетворение требований пострадавших лиц, пояснял министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев.