Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
РФПЛ: «Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова
Медведев допустил выступление атлетов РФ под нейтральным флагом
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
22По миру прошел Первомай
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Климкин увидел во встрече с Трампом «политический сигнал»

По словам министра внешнеполитического ведомства Украины, его встреча с Дональдом Трампом — «политический сигнал о том, что Соединенные Штаты есть и будут нашим важнейшим другом, союзником и партнером».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом сигналом, что Вашингтон продолжит и дальше поддерживать Украину.

Читайте также
Трамп желает сотрудничать с Киевом в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе — Белый дом

«Что было очень важно для меня в Вашингтоне. Конечно, это политический сигнал о том, что Соединенные Штаты есть и будут нашим важнейшим другом, союзником и партнером. Это, конечно, очень важно, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину», — сказал Климкин на пресс-конференции в пятницу.

Ранее в посольстве Украины в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп принял главу МИД Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

В пятницу депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, в отношении которого Генпрокуратура завела уголовное дело по статье «госизмена», заявил, что Киев заплатил 400 тысяч долларов американской лоббистской фирме за встречу украинской делегации с высшим руководством США.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сообщения CNN о визите Лаврова в США назвали 'несусветным позором'
Песков прокомментировал сообщения о помощи Навальному
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Путин рассказал об идее Кабмина единовременно повысить МРОТ
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
Полиция назвала предварительную версию взрыва в Риме
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
РФПЛ: «Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова Выделяем главные интриги 28-го тура чемпионата России
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь