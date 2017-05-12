Климкин увидел во встрече с Трампом «политический сигнал»

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом сигналом, что Вашингтон продолжит и дальше поддерживать Украину.

«Что было очень важно для меня в Вашингтоне. Конечно, это политический сигнал о том, что Соединенные Штаты есть и будут нашим важнейшим другом, союзником и партнером. Это, конечно, очень важно, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину», — сказал Климкин на пресс-конференции в пятницу.

Ранее в посольстве Украины в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп принял главу МИД Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

В пятницу депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, в отношении которого Генпрокуратура завела уголовное дело по статье «госизмена», заявил, что Киев заплатил 400 тысяч долларов американской лоббистской фирме за встречу украинской делегации с высшим руководством США.