Собянин заявил о возможном включении в программу реновации общежитий и коммуналок

«Я считаю, что можно также прописать в нашем городском законе, что такие общежития также могу попадать в программу реновации по общему правилу, по тому, которое есть в городе — если даже не попали в список для голосования, могут собраться, принять на общем собрании решение. Если две трети проголосуют, то такие дома мы сможем включить в проект программы», — сказал Собянин.

То же самое, по его словам, касается и коммуналок. «Принципиально считаю, что можно заниматься этими домами в рамках проекта реновации», — сказал мэр.

Собянин пояснил, что изначально общежития не входили в программу. «Мы считали, что вопрос сноса общежитий требует отдельного закона, но еще раз проанализировав данный вопрос, видим, что большинство общежитий по сути дела статус общежитий утратили и перешли в разряд обычного жилья, где люди живут на правах социального найма», — отметил мэр.

По его словам, такого жилья в столице очень много.