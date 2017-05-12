Казанский депутат признан банкротом

Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

12 мая судья Путяткин удовлетворил иск татарского бизнесмена Ильдара Сафиуллина. Согласно открытым источникам, последний является владельцем и генеральным директором ООО «Стройком» (ОГРН: 1141690030459). Кроме того, за ним же числится участие ещё в ряде компаний, в том числе в НП «Содействие членам коттеджного посёлка «Ясная поляна».

55-летний Кагарманов свыше трёх месяцев не возвращал истцу долг в размере 508 400 рублей. Для подачи иска о банкротстве физического лица достаточно суммы в полмиллиона.

Как ИА REGNUM ранее писало, до этого ИльдарСафиуллин обанкротил супругу депутата — индивидуального предпринимателя Зулфию Кагарманову. По солидарному договору беспроцентного займа она задолжала ровно 500 тыс. рублей. Иск был судом удовлетворён в конце апреля 2017 года и до 21 сентября 2017 года на запрошенную сумму имущество Кагармановой должно быть продано. Следующее заседание по её делу состоится 14 сентября, где и будет заслушан отчёт арбитражного управляющего.

В деле мужа предпринимательница проходит третьим лицом, которому не предъявлено отдельных требований.