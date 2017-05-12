Казанский депутат признан банкротом
Арбитражный суд РТ признал депутата Казанской городской Думы, гендиректора «Казанского молочного комбината» Марата Кагарманова банкротом.
Арбитражный суд РТ признал депутата Казанской городской Думы, гендиректора «Казанского молочного комбината» Марата Кагарманова банкротом.
Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.
12 мая судья Путяткин удовлетворил иск татарского бизнесмена Ильдара Сафиуллина. Согласно открытым источникам, последний является владельцем и генеральным директором ООО «Стройком» (ОГРН: 1141690030459). Кроме того, за ним же числится участие ещё в ряде компаний, в том числе в НП «Содействие членам коттеджного посёлка «Ясная поляна».
55-летний Кагарманов свыше трёх месяцев не возвращал истцу долг в размере 508 400 рублей. Для подачи иска о банкротстве физического лица достаточно суммы в полмиллиона.
Как ИА REGNUM ранее писало, до этого ИльдарСафиуллин обанкротил супругу депутата — индивидуального предпринимателя Зулфию Кагарманову. По солидарному договору беспроцентного займа она задолжала ровно 500 тыс. рублей. Иск был судом удовлетворён в конце апреля 2017 года и до 21 сентября 2017 года на запрошенную сумму имущество Кагармановой должно быть продано. Следующее заседание по её делу состоится 14 сентября, где и будет заслушан отчёт арбитражного управляющего.
В деле мужа предпринимательница проходит третьим лицом, которому не предъявлено отдельных требований.