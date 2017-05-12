Лукашенко делает ставку на омоложение кадров и профессионализм руководителей

Глава государства отметил, что одним из его безусловных требований остается задача омоложения кадров и смены поколений. «Должны в руководство ведомствами, сферами, отраслями приходить новые молодые люди. Потому что люди старшего поколения не вечны. И если мы хотим иметь результат от того или иного направления деятельности, сферы жизни, должны быть деятельные люди», — уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что этот подход касается всех отраслей, будь то вертикаль власти или сфера спорта.

«За этот год мы хорошенечко встряхнем действующий персонал и посмотрим. Кто может работать, пусть работает. Кто не может, мы будем приглашать (на эти должности. — Прим. БЕЛТА) людей более молодого поколения, профессиональных, опытных, уже выросших за свою сознательную жизнь при независимости нашего государства», — отметил Президент.