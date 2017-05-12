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15:31 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко делает ставку на омоложение кадров и профессионализм руководителей

12 мая, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует, чтобы к руководству в самых разных отраслях приходили молодые, но, вместе с тем, профессионально подготовленные люди. Об этом он заявил сегодня, назначая руководителей в системе органов внутренних дел, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Глава государства отметил, что одним из его безусловных требований остается задача омоложения кадров и смены поколений. «Должны в руководство ведомствами, сферами, отраслями приходить новые молодые люди. Потому что люди старшего поколения не вечны. И если мы хотим иметь результат от того или иного направления деятельности, сферы жизни, должны быть деятельные люди», — уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что этот подход касается всех отраслей, будь то вертикаль власти или сфера спорта.

«За этот год мы хорошенечко встряхнем действующий персонал и посмотрим. Кто может работать, пусть работает. Кто не может, мы будем приглашать (на эти должности. — Прим. БЕЛТА) людей более молодого поколения, профессиональных, опытных, уже выросших за свою сознательную жизнь при независимости нашего государства», — отметил Президент.

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«От этого никуда не денешься. Поэтому мы приглашаем новое поколение к руководству страной во всех сферах. Особенно в сфере безопасности, армии и так далее. Вы — люди подготовленные, и здесь нужны более свежие взгляды на процессы. Это естественно», — сказал глава государства.

Говоря непосредственно о задачах перед назначаемыми руководителями в системе органов внутренних дел, Александр Лукашенко коснулся сферы оперативно-разыскной деятельности в МВД. По мнению Президента, ее необходимо совершенствовать и поднять на более высокий уровень.

«Нам надо от участкового до самого большого начальника в департаменте все это объединить и создать новую более стройную систему, — заявил глава государства. — Это — основа. Без этого нет никакой борьбы с преступниками и преступностью. Без этого не может быть никакой общественной безопасности».

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