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15:58 (мск), источник: ТАСС

Трамп предложил отменить регулярные пресс-брифинги «ради точности информации»

Президент США считает, что наилучшим решением было бы предоставление репортерам письменных ответов.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в пятницу вступился за сотрудников своей администрации, взаимодействующих с прессой, и предложил отменить регулярные брифинги для журналистов для предоставления им более точной информации. Об этом он написал в своем Twitter.

«Так как я очень активный президент, и много чего происходит, мои заместители не могут выступать на публике с безупречной точностью! — написал американский лидер. — Может быть, наилучшим решением будет отменить все дальнейшие “пресс-брифинги” и предоставлять (репортерам) ради точности письменные ответы?».

Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что «уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля».

В марте президент назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.

Комментарии
6
Александр Романов
"Враги народа" - как много в этом звуке для сердца русского сплелось...
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Андрей Гончаров
С такими "помощникам", это самый лучший вариант.
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Александр Романов
Да, у нас однозначно лучший вариант. Все вопросы проходят предварительный отбор, ответы даются "секретарем" Песковым. Муха не пролетит. А народу правду знать и не обязательно. Пусть лучше ток - шоу смотрят, и знают, что кругом враги.
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