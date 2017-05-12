Трамп предложил отменить регулярные пресс-брифинги «ради точности информации»

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в пятницу вступился за сотрудников своей администрации, взаимодействующих с прессой, и предложил отменить регулярные брифинги для журналистов для предоставления им более точной информации. Об этом он написал в своем Twitter.

«Так как я очень активный президент, и много чего происходит, мои заместители не могут выступать на публике с безупречной точностью! — написал американский лидер. — Может быть, наилучшим решением будет отменить все дальнейшие “пресс-брифинги” и предоставлять (репортерам) ради точности письменные ответы?».