Трамп предложил отменить регулярные пресс-брифинги «ради точности информации»
Президент США считает, что наилучшим решением было бы предоставление репортерам письменных ответов.
Президент США считает, что наилучшим решением было бы предоставление репортерам письменных ответов.
ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в пятницу вступился за сотрудников своей администрации, взаимодействующих с прессой, и предложил отменить регулярные брифинги для журналистов для предоставления им более точной информации. Об этом он написал в своем Twitter.
«Так как я очень активный президент, и много чего происходит, мои заместители не могут выступать на публике с безупречной точностью! — написал американский лидер. — Может быть, наилучшим решением будет отменить все дальнейшие “пресс-брифинги” и предоставлять (репортерам) ради точности письменные ответы?».
Трамп неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступает против него, публикуя недостоверную информацию. Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на
В марте президент назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.