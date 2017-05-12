Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Опубликовано прощальное письмо осужденного в США летчика РФ маме
Часть россиян предложили лишить пенсии
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Сборная России забила три гола за 70 секунд (видео)
Забыли о 10:1 и об Овечкине. Россия обыграла Данию
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
22По миру прошел Первомай
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
15:47 (мск), источник: NewsKo

Глава региона поручил ускорить темпы строительства второй очереди ЦРБ в Юрле

Глава Пермского края Максим Решетников в рамках рабочего визита в Коми-Пермяцкий округ проинспектировал ход строительства центральной районной больницы в Юрле.

Источник: РИА "Новости"

Главный врач лечебного учреждения Роман Леонтьев доложил Максиму Решетникову, что первая очередь здания введена в эксплуатацию в конце апреля текущего года, больница получила необходимые разрешения надзорных органов. Роман Леонтьев отметил, что в полноценном режиме первая очередь больницы начнёт работать в июле-августе.

Строительство второй очереди начнётся в следующем году. В результате реализации этого инвестпроекта в Юрле появится стационар общей мощностью 67 коек и поликлиника на 130 посещений в смену.

Глава региона по итогам осмотра поручил региональному Министерству строительства и ЖКХ Пермского края ускорить темпы возведения второй очереди больницы.

Также в ходе рабочей поездки глава региона проинспектировал реконструкцию автодороги Юсьва-Мелюхино. Речь идёт о двух участках: Юсьва-Сивашер и Сивашер-Мелюхино, общая протяжённость которых превышает 13 км. Реконструкцию одной из ключевых дорог Юсьвинского района ведёт ООО «Компания «П. Р. З. К. — Автобанстрой». Из федерального, регионального и местного бюджетов на эти цели направлено порядка 213 млн руб.

Максим Решетников поставил задачу завершить реконструкцию автодороги к установленному сроку.

«Я знаю, что раньше были определённые сложности с проектно-сметной документацией объектов. Ваша задача как подрядчика — завершить объект до 31 декабря 2017 года. При этом особое внимание нужно уделить качеству работ, контроль за которым лежит, в том числе на представителях местной власти. В октябре приеду проконтролировать, все ли идёт по графику», — пояснил он.

Исполнительный директор ООО «Компания «П. Р. З. К. — Автобанстрой» Алик Григорян доложил главе региона, что на данный момент внесены изменения в проектно-сметную документацию, проект находится на государственной экспертизе. Получение положительного заключения планируется до конца мая.

«Объект будет завершен в срок», — заверил главу региона Алик Григорян.

Источник — администрация губернатора Пермского края

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Упал — отжался
Песков прокомментировал сообщения о помощи Навальному
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Путин рассказал об идее Кабмина единовременно повысить МРОТ
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
Полиция назвала предварительную версию взрыва в Риме
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
РФПЛ: «Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова Выделяем главные интриги 28-го тура чемпионата России
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь