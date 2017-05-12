Глава региона поручил ускорить темпы строительства второй очереди ЦРБ в Юрле
Глава Пермского края Максим Решетников в рамках рабочего визита в
Глава Пермского края Максим Решетников в рамках рабочего визита в
Главный врач лечебного учреждения Роман Леонтьев доложил Максиму Решетникову, что первая очередь здания введена в эксплуатацию в конце апреля текущего года, больница получила необходимые разрешения надзорных органов. Роман Леонтьев отметил, что в полноценном режиме первая очередь больницы начнёт работать в
Строительство второй очереди начнётся в следующем году. В результате реализации этого инвестпроекта в Юрле появится стационар общей мощностью 67 коек и поликлиника на 130 посещений в смену.
Глава региона по итогам осмотра поручил региональному Министерству строительства и ЖКХ Пермского края ускорить темпы возведения второй очереди больницы.
Также в ходе рабочей поездки глава региона проинспектировал реконструкцию автодороги
Максим Решетников поставил задачу завершить реконструкцию автодороги к установленному сроку.
«Я знаю, что раньше были определённые сложности с
Исполнительный директор ООО «Компания «П. Р. З. К. — Автобанстрой» Алик Григорян доложил главе региона, что на данный момент внесены изменения в
«Объект будет завершен в срок», — заверил главу региона Алик Григорян.
Источник — администрация губернатора Пермского края