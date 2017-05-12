Глава региона поручил ускорить темпы строительства второй очереди ЦРБ в Юрле

Главный врач лечебного учреждения Роман Леонтьев доложил Максиму Решетникову, что первая очередь здания введена в эксплуатацию в конце апреля текущего года, больница получила необходимые разрешения надзорных органов. Роман Леонтьев отметил, что в полноценном режиме первая очередь больницы начнёт работать в июле-августе.

Строительство второй очереди начнётся в следующем году. В результате реализации этого инвестпроекта в Юрле появится стационар общей мощностью 67 коек и поликлиника на 130 посещений в смену.

Глава региона по итогам осмотра поручил региональному Министерству строительства и ЖКХ Пермского края ускорить темпы возведения второй очереди больницы.

Также в ходе рабочей поездки глава региона проинспектировал реконструкцию автодороги Юсьва-Мелюхино. Речь идёт о двух участках: Юсьва-Сивашер и Сивашер-Мелюхино, общая протяжённость которых превышает 13 км. Реконструкцию одной из ключевых дорог Юсьвинского района ведёт ООО «Компания «П. Р. З. К. — Автобанстрой». Из федерального, регионального и местного бюджетов на эти цели направлено порядка 213 млн руб.

Максим Решетников поставил задачу завершить реконструкцию автодороги к установленному сроку.

«Я знаю, что раньше были определённые сложности с проектно-сметной документацией объектов. Ваша задача как подрядчика — завершить объект до 31 декабря 2017 года. При этом особое внимание нужно уделить качеству работ, контроль за которым лежит, в том числе на представителях местной власти. В октябре приеду проконтролировать, все ли идёт по графику», — пояснил он.

Исполнительный директор ООО «Компания «П. Р. З. К. — Автобанстрой» Алик Григорян доложил главе региона, что на данный момент внесены изменения в проектно-сметную документацию, проект находится на государственной экспертизе. Получение положительного заключения планируется до конца мая.

«Объект будет завершен в срок», — заверил главу региона Алик Григорян.

Источник — администрация губернатора Пермского края