Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Мышцы способны чувствовать сахар
Савченко обратилась к Макрону с просьбой, касающейся России
Часть россиян предложили лишить пенсии
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Даже не соизволил встать»: соцсети о встрече Трампа с Климкиным
«Саакашвили в бешенстве»: СМИ о Лужкове в Грузии
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Дебаты Макрона и Ле Пен
860 лет назад родился Cид Вишес
16:31 (мск), источник: Интерфакс

В Совете Федерации пообещали не запрещать самозанятым гражданам выезд за границу

Сейчас в России насчитывается от 15 до 22 млн самозанятых граждан.

Источник: AP 2017

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Законопроект сенаторов о выведении самозанятых граждан из теневого сектора не предусматривает запретов на выезд за границу и ограничений в медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

«В Совете Федерации обсудили разрабатываемый сенаторами законопроект, касающийся самозанятых граждан (те, кто занимается собственным делом, не задействуя наемных работников, и не платит налогов — ИФ)… Как отметили участники заседания, законопроект не предусматривает каких-либо запретительных мер в отношении самозанятых. В частности, не предусматривается никаких запретов, касающихся предоставления медицинских услуг, пенсионного обеспечения, выезда за рубеж и т.д», — говорится в сообщении пресс-службы СФ.

Читайте также
В Совфеде предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что самозанятым гражданам, которые не платят налоги, могут запретить выезд за границу.

Совещание было организовано комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам. В нем приняли участие сенаторы, представители Минфина, Минюста, Минздрава, Минтруда, Счетной палаты, Федеральной налоговой службы, государственных внебюджетных фондов.

Глава комитета Сергей Рябухин сообщил, что категория самозанятых граждан в России довольно многочисленна — по разным оценкам, она составляет от 15 до 22 млн человек.

Как говорится в сообщении, действующим законодательством установлен порядок налогового учета физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих физическим лицам услуги по репетиторству, по присмотру и уходу за детьми и лицами, нуждающимися в постоянном уходе, по уборке и ведению домашнего хозяйства. На сегодняшний день предусмотрено освобождение этих категорий граждан от обложения налогом на доходы физлиц и страховыми взносами сроком на два года. При этом регионам предоставлено право устанавливать иные виды услуг, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения.

«Вместе с тем в настоящее время сохраняется неопределенность в отношении порядка налогообложения после истечения срока освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов», — приводит пресс-служба СФ слова Рябухина.

Идея о патентах

Сенаторы в готовящемся законопроекте предлагают внести поправки в Налоговый кодекс РФ и предусмотреть для физлиц, оказывающих отдельные виды услуг без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, возможность налогообложения с полученного ими от такой деятельности дохода в виде приобретения патента.

Читайте также
Ведомства разошлись во мнениях об урегулировании статуса самозанятых граждан

При этом субъекты РФ будут вправе устанавливать размер фиксированного авансового платежа с учетом особенностей своего региона, говорится в сообщении.

«Страховые взносы для данной категории налогоплательщиков предлагается установить в пониженном размере — 5 процентов от минимального размера оплаты труда в месяц единым платежом (3 процента — на обязательное пенсионное страхование и 2 процента — на обязательное медицинское страхование), — сообщили в пресс-службе.

По словам Рябухина, эти изменения позволят создать для самозанятых прозрачные условия ведения деятельности и уплаты налога на доходы физлиц и страховых взносов.

«В законе должны быть механизмы, которые позволили бы этой категории граждан легализоваться, выйти из тени, и чем быстрее это произойдет, тем лучше», — сказал сенатор.

Без понятия

Со своей стороны вице-спикер СФ Евгений Бушмин отметил необходимость определения в законодательстве самого понятия «самозанятые», механизма их налогообложения и участия региональных и местных органов власти в этом процессе.

По его мнению, самозанятые, получающие от своей деятельности доход ниже прожиточного минимума, не должны покупать патент. Бушмин подчеркнул, что регистрацию самозанятых следует осуществлять в заявительном, а не разрешительном порядке, говорится в сообщении.

Комментарии
3
Sergey
На дядю может работать любая обезьяна. Это легко и просто! На себя работать в разы сложнее. ))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Sergey
)) Вот неугомонные чинуши. Так называемые самозанятые, в принципе не желают иметь дело ни с госсектором ни с бизнес сектором. По этому и ушли в свободное плавание. На что к стати, почти 80% населения, в принципе не способно. Это требует известной смелости и мозги должны быть на месте. Я уважаю таких людей. Не станут они выходить из тени, не выгодно никак. Это для них равносильно смерти. ))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
perplexed
"могут запретить выезд за границу." По мнению путинских советников федераций это самое страшное, что может случиться с гражданином России. Видимо по себе судят.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию
Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Трамп предложил отменить брифинги «ради точности информации»
Путин рассказал об идее Кабмина единовременно повысить МРОТ
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
События недели в фотографиях
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
РФПЛ: «Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова Выделяем главные интриги 28-го тура чемпионата России
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь