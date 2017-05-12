В Совете Федерации пообещали не запрещать самозанятым гражданам выезд за границу

Источник: AP 2017

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Законопроект сенаторов о выведении самозанятых граждан из теневого сектора не предусматривает запретов на выезд за границу и ограничений в медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации. «В Совете Федерации обсудили разрабатываемый сенаторами законопроект, касающийся самозанятых граждан (те, кто занимается собственным делом, не задействуя наемных работников, и не платит налогов — ИФ)… Как отметили участники заседания, законопроект не предусматривает каких-либо запретительных мер в отношении самозанятых. В частности, не предусматривается никаких запретов, касающихся предоставления медицинских услуг, пенсионного обеспечения, выезда за рубеж и т.д», — говорится в сообщении пресс-службы СФ.

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Ранее в СМИ появились сообщения о том, что самозанятым гражданам, которые не платят налоги, могут запретить выезд за границу. Совещание было организовано комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам. В нем приняли участие сенаторы, представители Минфина, Минюста, Минздрава, Минтруда, Счетной палаты, Федеральной налоговой службы, государственных внебюджетных фондов. Глава комитета Сергей Рябухин сообщил, что категория самозанятых граждан в России довольно многочисленна — по разным оценкам, она составляет от 15 до 22 млн человек. Как говорится в сообщении, действующим законодательством установлен порядок налогового учета физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих физическим лицам услуги по репетиторству, по присмотру и уходу за детьми и лицами, нуждающимися в постоянном уходе, по уборке и ведению домашнего хозяйства. На сегодняшний день предусмотрено освобождение этих категорий граждан от обложения налогом на доходы физлиц и страховыми взносами сроком на два года. При этом регионам предоставлено право устанавливать иные виды услуг, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения. «Вместе с тем в настоящее время сохраняется неопределенность в отношении порядка налогообложения после истечения срока освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов», — приводит пресс-служба СФ слова Рябухина. Идея о патентах Сенаторы в готовящемся законопроекте предлагают внести поправки в Налоговый кодекс РФ и предусмотреть для физлиц, оказывающих отдельные виды услуг без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, возможность налогообложения с полученного ими от такой деятельности дохода в виде приобретения патента.

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